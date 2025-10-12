реклама

Армия от деца от Варна със силно послание за мир в "България търси талант"

12.10.2025 / 21:24 0

Кадър Фб

Танцова школа „Creators“ от Варна, с хореограф и основател Христо Хаджимихайлов, „взриви“ сцената с енергия, креативност и с изключително важно послание!

Изпълнението бе изключително въздействащо и призова за мир и спиране на хаоса и безсмислените войни по света.

Христо Хаджимихайлов, който е участвал и преди в "България търси талант" и стигна до финал, заяви, че това е последното му участие като танцьор и посочи своите млади наследници.

 

 

