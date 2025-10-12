Армия от деца от Варна със силно послание за мир в "България търси талант"

Кадър Фб

Танцова школа „Creators“ от Варна, с хореограф и основател Христо Хаджимихайлов, „взриви“ сцената с енергия, креативност и с изключително важно послание!

Изпълнението бе изключително въздействащо и призова за мир и спиране на хаоса и безсмислените войни по света.

Христо Хаджимихайлов, който е участвал и преди в "България търси талант" и стигна до финал, заяви, че това е последното му участие като танцьор и посочи своите млади наследници.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!