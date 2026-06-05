"Армията" грее, ЦСКА пусна впечатляващи кадри

Стопкадър Фейсбук, ЦСКА

Седалка по седалка. Ред по ред. С тези думи започва последната публикация на ЦСКА във "Фейсбук", която е придружена с впечатляващ клип.

Чрез него "червените" информираха, че днес е стартирало поставянето на седалките в сектор „В“ на обновяващия се стадион “Българска армия”, пише Блиц.

"Седалка по седалка. Ред по ред. Днес започна поставянето на седалките в сектор „В“ на стадион „Българска армия“ - още един знаков момент по пътя към завръщането у дома. С всеки изминал ден мечтата придобива все по-ясни очертания, а бъдещият дом на армейците оживява пред очите ни", написаха "червените".

Редактор "Екип на Петел",

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