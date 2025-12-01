реклама

Армията в Испания влиза в битката с африканската чума по свинете

01.12.2025 / 12:46 0

Пиксабей

Армията в Испания влиза в битката с африканската чума по свинете. Властите в Каталуния откриха още осем мъртви диви свине, потенциално заразени с опасната болест.

Отрядът за помощ при бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили ще се включи в усилията за залавяне на диви свине в рамките на периметъра за сигурност, установен около епицентъра на огнището. Към момента болестта е потвърдена за две от общо 14 открити животни, останалите очакват официално потвърждение от лабораторията на Министерството на земеделието. Според последните официални данни, обявени през 2023 година, в природния парк Колсерола, близо до Барселона, живеят около 900 диви свине.

От събота властите в Каталуния забраниха изцяло достъпа до парка, където са открити мъртвите животни. Освен местната полиция и Гражданската гвардия, в охраната на близо 85 хиляди декара, вече са включени и войници.

Пълна карантина е обявена за район от шест квадратни километра в близост до Автономния университет на Барселона.

В резултат на епидемията няколко държави вече наложиха ограничения върху вноса на испанско свинско месо. В рамките на Европейския съюз забраната е ограничена до ферми в близост до епицентъра на епидемията. На международния пазар забраната е пълна, освен ако не е договорено друго, предаде БНР.

 

