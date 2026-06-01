Арне Слот сe сбогува емоционално с Ливърпул и феновете

Снимка уикипедия, Carlo Bruil Fotografie

Бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот изказа своите благодарности в емоционално писмо, до феновете на ,,мърсисайдци".



47-годишният специалист, който донесе 20-ата шампионска титла на клуба, бе освободен миналия уикенд, след втория си сезон начело на отбора. Слот успя едва в последния кръг да гарантира участието на Ливърпул в Шампионската лига, завършвайки на петата позиция.

Въпреки проблемите, които имаше през втората си година на "Анфийлд", първият му сезон ще остане в историята заради спечелването на Висшата лига месец преди края на шампионата. Това беше и първата титла, която феновете можеха да отпразнуват от 35 години насам, пише Блиц.

През 2020 г., когато Юрген Клоп доведе Ливърпул до титлата, празненствата бяха възпрепятствани от пандемията от коронавирус.

В доста емоционалното си обръщение към феновете Слот описа двете години престой в клуба.

„Когато излезеш под онзи прочут надпис в тунела на „Анфийлд“, усещаш смесица от емоции – отговорност към великата история на този клуб, очаквания и решимост за победа. Това, че всички тези емоции кулминираха в титла от Висшата лига след само 12 месеца, беше нещо изключително специално“, написа Слот и благодари на феновете за подкрепата:

„Да ви видя събрани стотици хиляди по улиците на Ливърпул за празненствата само затвърди усещането колко много значеше това за всички. Последвалите шокиращи събития на „Уотър Стрийт“ по-късно същия ден обаче ме натъжиха и мислите ми остават със засегнатите. Бях привилегирован да видя отблизо вашия дух на състрадание и единство.“

Нидерландецът спомена и покойния Диого Жота в писмото си: „Това, че само седмици след като празнувахме заедно, загубихме Диого, е неописуемо. Повече от всичко искам да го помня като приятел и невероятен човек... Начинът, по който почетохте паметта му и останахте сплотени, ще остане в сърцето ми завинаги. Връзката, която споделяме, надхвърля футбола и европейските вечери.“

Слот обяви, че оставя отбора в сигурни ръце и там, където му е мястото - в Шампионската лига.

„Промяната е част от футбола, но знам, че този клуб ще продължи да кара хората си да се гордеят. Когато за първи път застанах под знака в тунела, знаех какво изисква Ливърпул. Сигурен съм, че нито за миг не спряхме да се борим за това“, добави Слот.

Редактор "Екип на Петел",

