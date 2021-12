Арнолд Шварценегер отново е ерген

Снимка: Dale Frost of the Port of San Diego, Уикипедия

Една от най-известните световни личности обяви пикантна новина от личния си живот.

Арнолд Шварценегер официално е ерген. След продължилото 10 години дело, Шварценегер вече е разведен със съпругата си Мария.

Двамата обявиха раздялата си през 2011 г., след като стана ясно, че той има син от служителка в семейното имение.

Причина за проточилия се цяло десетилетие развод са споровете около това как ще се раздели имуществото. То възлиза на около 400 млн. долара и в крайна сметка е било поделено поравно, пише cross.bg.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg