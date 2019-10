kaldata.com

Седемкратният Мистър Олимпия, изпълнителят на култовата роля на Терминатора и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер подари електромобил на 16 годишната екоактивистка Грета Тунберг. Тя стана скандално известна със своето гневно изказване по време на срещата на ООН в Ню Йорк, на която бяха обсъдени проблемите с промените на климата. Тя упрекна световните лидери за тяхната неспособност да вземат решение за предотвратяване на предстоящата климатична катастрофа.

Въпреки своя брутален външен вид и любовта си към пурите Арнолд Шварценегер много сериозно се отнася към екологията. То се снима в рекламите за електромобили и преобразува своите лични Mercedes-Benz G-Class и Hummer H1 в електрически. И когато разбрал за желанието на Грета Тунберг да посети САЩ и Канада, където да провъзгласи своите идеи, Шварценегер решил да й подари максимално зелен електромобил, който няма да замърсява природата по време на нейното турне.

Arnold✔@Schwarzenegger

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow.

35,2 хил.

16:42 ч. - 27.05.2019 г.

Информация за реклами в Twitter и поверителност