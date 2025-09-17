Арнолд Шварценегер с важен призив

Кадър Ютуб

Арнолд Шварценегер получи похвали за своята красноречивост, след като изнесе пламенна реч по повод смъртта на Чарли Кърк. Холивудската звезда и бивш републикански политик каза пред студенти в Университета на Южна Калифорния, че е много разстроен, че животът на някого е бил отнет, защото е имал различно мнение. Актьорът каза, че Кърк е бил добър съпруг и баща и допълни, че не може да повярва на това, което се е случило, че е бил шокиран.

Той заяви обаче, че вината за смъртта на консерватора е в разделението в обществото, причинено от социалните медии, основните медии и както демократическите, така и републиканските политици, предава Нова тв.

„Получаваме удари от толкова много различни посоки и трябва да бъдем много внимателни да не се приближим още повече до ръба, защото когато паднеш от този ръб, няма демокрация“, каза той.

Той призова студентите с различни политически убеждения да се обединят и да започнат да общуват, за да покажат на света как „силата на хората“ може да направи разлика.

„Представете си, че се събирате и започвате да общувате заедно, ще бъдете пример за останалата част от страната, за всички университети – как се събирате, как не гледате на другата страна като на враг, как не отвръщате на огъня с огън или не обявявате война един на друг“, каза той.

Шварценегер добави: „Силата на хората е върховната сила – в това се състои демокрацията. Не силата на политиците – а силата на хората.“

Феновете бързо похвалиха звездата от „Терминатор“ за премерената му реакция, като един написа: „Добре казано, Арнолд. Повече дискусии, по-малко гняв.“

Друг добави: „Много добре казано... Не съм най-големият фен на Арнолд (от политическа гледна точка), но той е абсолютно прав за проблема и решението!!!“

Друг зрител заяви: „Не мога да се съглася повече с Арни. Социалните медии могат толкова лесно да изкривят човечността от твоята реалност. Не им позволявайте.“

След като Шварценегер сподели коментарите си онлайн, актьорът написа на своята страница в социалните медии: „Има нещо по-важно от моето послание в това видео. Това, което не чувате. Няма подигравки. Няма неуважение. Няма викове.“

