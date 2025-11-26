Арсенал 1:1 Байерн на полувремето

снимка: Пиксабей

Арсенал и Байерн (Мюнхен) играят при резултат 1:1 в най-очаквания двубой от 5-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Юриен Тимбер откри за "артилеристите" в 22-рата минута с обичайното оръжие на отбора на Микел Артета - гол от корнер. В 32-рата минута обаче суперталантът на баварците Ленарт Карл изравни. Сблъсъкът на стадион "Емиратс" противопоставя лидерите в Премиър лийг и Бундеслигата, които дотук имат само победи в турнира на богатите и са в отлична форма, предаде Спортал.

Двата отбора заемат първите две позиции в Шампионска лига, като имат по 12 точки от 4 изиграни мача. Баварците са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика, отбелязвайки впечатляващите 14 гола и допускайки само 3. Лондончани са 2-ри с 11 вкарани гола и перфектна защита, която не е допуснала нито един гол в турнира досега. „Артилеристите“ са и единственият отбор, който все още не е инкасирал попадение.

Арсенал демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" влизат в двубоя в отлично настроение, след като разгромиха градския си съперник Тотнъм с 4:1 след хеттрик на Еберечи Езе. Байерн (Мюнхен) също показва впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача, като всъщност единствено Унион (Берлин) не загуби от баварците дотук във всички турнири. Баварците разгромиха Фрайбург с 6:2 в последния си мач от Бундеслигата, когато Майкъл Олисе избухна с 2 гола и 3 асистенции.

Не е тайна, че Байерн се явява истинска черна котка за Арсенал в последните години. Баварците са непобедени в последните си 5 мача срещу Арсенал и имат впечатляващите 4 победи и само 1 равенство. Два от успехите на германците бяха с разгромното 5:1. За последно Арсенал спечели срещу този съперник през 2015 г. в груповата фаза на ШЛ с 2:0.

