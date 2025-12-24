Арсенал е на полуфинал за "Карабао Къп" след трилър с дузпи срещу Кристъл Палас

кадър: Диема Спорт

Арсенал се класира за полуфиналите на Карабао къп след драматичен успех над Кристъл Палас с дузпи с 8:7 (1:1 в редовното време).

Двубоят се игра на стадион ''Емирейтс'' в Лондон.

Максонс Лакроа си вкара автогол в 80-ата минута, давайки аванс на домакините. Марк Гехи възстанови равенството в края на добавеното време, разписвайки се след асистенция на колумбиеца Хеферсон Лесма.

Така приключи редовното време, което наложи изпълнението на дузпи.

Там и двата тима бяха точни до 7:7, след което "артилеристите" вкараха и осмия си 11-метров наказатен удар чрез Уилям Салиба, а за гостите пропуск направи именно Лакроа, който се оказа големия грешник за Палас в срещата.

На полуфинала Арсенал оформи градско дерби с Челси. Другият сблъсък е Нюкасъл - Манчестър Сити, предаде "Фокус".

