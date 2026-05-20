Арсенал е шампион на Англия след 1:1 на Манчестър Сити с Борнемут

кадър: Фейсбук, Sky Sports

Арсенал спечели 14-ата си титла на Англия и първа от 2004-а година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1:1 с Борнемут и "артилеристите" станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с четири точки на прекия си съперник за титлата кръг преди края на сезона и са сигурни шампиони.

Мачът бе важен за двата отбора предвид опитите на Борнемут да се класира в Лига Европа и домакините играха силно срещу Сити. Те обаче отправиха само два точни удара, но един от тях бе превърнат в гол в 39-ата минута. Французинът Адриан Трюфер подаде отличен пас за сънародника си Ели Крупи на границата на наказателното поле и той бе точен с прецизен удар за 1:0, предаде БТА.

Сити натисна, но стигна до гол едва в петата минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът бе точен за 1:1 от близко разстояние, но секунди след това главният съдия сложи край на мача и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години.

Преди началото на последния кръг отборът на Микел Артета, който в последните години редовно бе на втора или трета позиция, е с 82 точки, а Сити е сигурен втори със 78. Борнемут пък вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с четири точки на Челси след победата на "сините" над Тотнъм с 2:1. Головете за домакините вкараха Енцо Фернандес и Адрей Сантош, а Спърс продължават да се нуждаят от точка за спасение, която ще търсят срещу Евертън в последния кръг.

Първенство на Англия, срещи от 37-ия кръг на Висшата лига: Борнемут - Манчестър Сити 1:1 Челси - Тотнъм 2:1 от понеделник Арсенал - Бърнли 1:0 от неделя: Манчестър Юнайтед - Нотингам 3:2 Брентфорд - Кристъл Палас 2:2 Евертън - Съндърланд 1:3 Лийдс - Брайтън 1:0 Уувърхямптън - Фулъм 1:1 Нюкасъл - Уест Хям 3:1 от петък: Астън Вила - Ливърпул 4:2 Начело в класирането е Арсенал със 82 точки, пред Манчестър Сити със 78, Манчестър Юнайтед с 68, Астън Вила с 62, Ливърпул с 59, Борнемут с 56, Брайтън с 53 и други.

