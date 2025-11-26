Арсенал и Байерн в сблъсък тежка категория в ШЛ

стопкадър: Макс спорт

С девет мача в сряда, 26 ноември, ще бъде сложен край на петия кръг от основната фаза в турнира Шампионска лига. Има няколко интригуващи сблъсъка, като един от тях противопоставя два от най-силно играещите отбора от началото на сезона – Арсенал и Байерн, които са и съответно втори и първи в класирането на ШЛ с максималните 12 точки.

Мачът на „Емиратс“ е с начален час 22:00 българско време. „Артилеристите“ са лидери във Висшата лига след изиграването на първите 12 кръга от шампионата. Момчетата на Микел Артета имат шест точки аванс пред втория Челси, като през уикенда отнесоха градския съперник Тотнъм с 4:1 в дербито на Северен Лондон.

До момента в Шампионска лига „топчиите“ са безгрешни – четири победи в четири мача, при впечатляваща голова разлика от 11:0 след успехи над Атлетик Билбао, Олимпиакос, Атлетико Мадрид и Славия Прага. Байерн на Венсан Компани също стартира с 4 от 4 в „турнира на богатите“. Баварската машина е със същата голова разлика с Арсенал, но техният баланс е 14:3. От тези четири победи прави впечатление успехът над настоящия европейски клубен шампион Пари Сен Жермен с 2:1, и то на „Парк де Пренс“.

Баварците обаче ще бъдат без един от най-добрите си играчи от началото на сезона – дошлият през лятото Луис Диас, който вкара и двата гола в Париж, преди да бъде изгонен за грубо влизане в краката на Футболист номер 1 на Африка за 2025 Ашраф Хакими. Байерн беше в серия от 16 поредни успеха във всички турнири, преди да отърве загубата при равенството 2:2 с Унион Берлин в Бундеслигата.

В миналия кръг тимът направи генерална репетиция за гостуването на Арсенал с разгромно 6:2 над Фрайбург.

В друг любопитен сблъсък, ПСЖ е домакин на Тотнъм в повторение на финала за Суперкупата на Европа, където парижани спечелиха драматично след изпълнение на дузпи. Европейските шампиони са пети в таблицата с девет от 12 възможни точки, като единственото им поражение дойде от Байерн. Тотнъм на Томас Франк беше разбит от Арсенал в неделя вечер и трябва бързо-бързо да забрави разочарованието от загубата.

До момента „шпорите“ са с две победи и две равенства.

В други интересна среща, Атлетико (Мадрид) на Диего Симеоне приема Интер, който през уикенда падна от Милан в градското дерби. Рекордьорът по отличия Реал (Мадрид) гостува на Олимпиакос, а Ливърпул на Арне Слот е притиснат до стената от слабата си форма напоследък и ще търси три точки срещу ПСВ Айндховен на „Анфилд“, предаде БНР.

Програма за мачовете в Шампионска лига в сряда:

От19:45 часа

Пафос – Монако

Копенхаген – Кайрат

От 22:00 часа

Олимпиакос – Реал (Мадрид)

Спортинг – Брюж

Айнтрахт (Франкфурт) – Аталанта

Ливърпул – ПСВ Айндховен

Атлетико (Мадрид) – Интер

Арсенал – Байерн

Пари Сен Жермен – Тотнъм.

