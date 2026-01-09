Арсенал и Ливърпул с разочароващо нулево равенство

кадър: Спортал

Арсенал и Ливърпул изиграха разочароващо дерби на "Емиратс", в което не оправдаха статута си на лидер във временното класиране и шампион, като направиха безлично нулево равенство.

Двата отбора действаха доста предпазливо и не създадоха почти никакви положения. "Топчиите" имаха известно предимство през първата част, но мърсисайдци бяха най-близо до гола, когато удар на Конър Брадли срещна гредата. През второто полувреме гостите доминираха сериозно, но също не успяха да създадат положения.

Нещо повече - Ливърпул не отправи нито един точен удар в мача. Така Арсенал запази преднината си от шест точки пред Манчестър Сити и остана непобеден на своя стадион през този сезон, а Ливърпул записа десети пореден мач без загуба във всички турнири и ще завърши сезона непобеден от Арсенал. Това е първо нулево равенство между двата отбора от август 2015 година, припомня Спортал.

Микел Артета извърши две корекции в сравнение със срещата с Борнемут. Букайо Сака и Леандро Тросар започнаха на местата на Нони Мадуеке и Габриел Мартинели. Уилям Салиба и Габриел Магаляеш отново действаха в центъра на защитата, а Виктор Гьокереш водеше атаката.

Арне Слот направи само една промяна от мача с Фулъм. Джереми Фримпонг се завърна, заменяйки Къртис Джоунс. Юго Екитике не бе възстановен и изобщо не попадна в групата, което означаваше, че Коди Гакпо отново бе на върха на атаката. Александър Исак и Мохамед Салах продължават да не са на разположение.

Първото полувреме бе много динамично, с игрово предимство за домакините, но гостите имаха най-добрата възможност за гол. Арсенал започна очаквано малко по-добре, но без да успее да създаде някакво чисто положение пред вратата на Алисон. В 16-ата минута се създаде напрежение в наказателното поле на гостите. Тимбер свали с глава успоредно на голлинията, но Ван Дайк успя да изчисти. След това Букайо Сака преодоля Керкез и стигна до аутлинията, след което върна назад, но защитата на мърсисайдци отново се справи.

Ливърпул след това имаше добър период, в който пренесе играта в половината на Арсенал. В 27-ат минута шампионите бяха много близко до гола. Салиба и Рая не се разбраха и стражът на домакините изчисти топката на пътя на Конър Брадли, който нанесе хубав удар, с който прехвърли Рая, но топката срещна напречната греда.

В 36-ата минута Фримпонг падна в наказателното поле след контакт с крака на Инкапие, Мърсисайдци имаха известни претенции за дузпа, а нидерландецът усука глезена си и изпита болка. Арсенал се възползва и организира опасна контра, която завърши с удар покрай вратата на Тросар.

В последните десетина минути Арсенал наложи натиск, но отново без резултат. В крайна сметка домакините владееха повече топката и отправиха повече удари, но защитата на Ливърпул се справи. Най-активният играч на домакините бе Букайо Сака.

Ливърпул започна много по-активно второто полувреме. В 48-ата минута Виртц получи от Гакпо и показа изключително добра техника, преминавайки между няколко бранители. В крайна сметка германецът падна в наказателното поле, след като бе пресрещнат от Тросар. ВАР прегледа ситуацията, но дузпа не бе отсъдена, макар че контакт имаше.

Гостите владееха много повече топката и играта се развиваше изцяло в половината на домакините, които не успяваха да преодолеят пресата на мърсисайдци. Това накара Артета да направи двойна смяна в 64-тата минута. Жезус и Мартинели замениха Гьокереш, който се представи много слабо, и Тросар.

В 67-ата минута и домакините имаха претенции за дузпа. Мартинели опита да достигне дълго подаване на Йодегор и бе подпрян в гръб от Фримпонг, след което падна в наказателното поле. ВАР прегледа и тази ситуация, но и тук нарушение нямаше, а и действието на играча на Ливърпул всъщност бе пред наказателното поле.

В 76-ата минута Фримпонг се измъкна за пореден път отсяно и центрира. Салиба изчисти с глава, но топката стигна до Собослай, който обаче стреля над вратата.

В 82-рата минута Собослай изпълни добре пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри над напречната греда.

Арсенал отправи първия си изстрел през второто полувреме едва в добавеното време, когато Жезуз засече с глава центриране отдясно на Салиба, но Алисон нямаше проблем да улови. След това Мартинели проби отляво и стреля по-остро, но стражът на Ливърпул отново нямаше особен проблем.

В добавеното време Конър Брадли получи изглежда тежка контузия, а Мартинели постъпи много грозно и се опита да го изтласка от терена, за което получи жълт картон. Гомес замени десния бек. Това бе и единствената смяна, която Арне Слот направи днес.

В самия край Арсенал стигна до корнер, след който Габриел засече с глава, но прати топката встрани.

