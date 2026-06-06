Арсенал и Манчестър Сити откриват новия сезон в Англия
кадър: Диема Спорт
Арсенал и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг за Суперкупата на Англия на 16 август. С двубоя ще бъде открит сезонът в Англия.
На 19 юни ще бъде изтеглен жребият за програмата във всеки кръг на Премиър лийг. Дотогава на дневен ред ще е мачът между първенеца - Арсенал и носителя на ФА Къп - Сити, чийто начален час ще е 17:00 българско време на стадион "Принсипалити" в Кардиф, пише "Фокус".
Новият сезон в английското първенство ще започне на 22 август (събота).
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!