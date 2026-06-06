Арсенал и Манчестър Сити откриват новия сезон в Англия

кадър: Диема Спорт

Арсенал и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг за Суперкупата на Англия на 16 август. С двубоя ще бъде открит сезонът в Англия.

На 19 юни ще бъде изтеглен жребият за програмата във всеки кръг на Премиър лийг. Дотогава на дневен ред ще е мачът между първенеца - Арсенал и носителя на ФА Къп - Сити, чийто начален час ще е 17:00 българско време на стадион "Принсипалити" в Кардиф, пише "Фокус".

Новият сезон в английското първенство ще започне на 22 август (събота).

Редактор "Екип на Петел",

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