Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и вече е лидер в ШЛ

стопкадър: Макс спорт

Арсенал съвсем заслужено нанесе първата загуба за сезона на Байерн (Мюнхен) и спечели с 3:1 в най-очаквания двубой от 5-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Юриен Тимбер откри за "артилеристите" в 22-рата минута с обичайното оръжие на отбора на Микел Артета - гол от корнер. В 32-рата минута обаче суперталантът на баварците Ленарт Карл изравни, но в 69-ата минута влезлият принудително Нони Мадуеке отново изведе тима на Микел Артета напред. Още един играч, влязъл от пейката - Габриел Мартинели, също се разписа в 76-ата минута, предаде Спортал.

"Артилеристите" изиграха много силен мач, особено през второто полувреме, когато буквално смазаха съперника си. Напълно обезличени бяха големите звезди на баварците Хари Кейн и Майкъл Олисе. Сблъсъкът на стадион "Емиратс" между лидерите в Премиър лийг и Бундеслигата, които до този мач имаха само победи в турнира на богатите.

Така Арсенал еднолично е на върха в Шампионската лига, като е единственият тим с пълен актив след пет изиграни мача. Байерн пък остава на 3-а позиция с 12 точки.

