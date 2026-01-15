Арсенал победи Челси в голово шоу и гледа смело към финала

стопкадър: Диема Спорт

В зрелищен първи полуфинален сблъсък лидерът в английската Висша лига – Арсенал, надделя над големия си лондонски съперник Челси със зрелищното 3:2 като гост на „Стамфорд Бридж“ и направи важна крачка към финала на турнира „Карабао Къп“. Освен с петте си попадения, мачът ще се започни и с грешките на двамата вратари Роберт Санчес и Кепа Арисабалага, предаде gong.bg.

Гостите от Северен Лондон поведоха с 2:0, възползвайки се от груби неточности на испанския страж, които позволиха на Бенджамин Уайт в седмата и Виктор Гьокереш в 49-ата минута да се разпишат. След това Алехандро Гарначо се разписа в 57-ата минута, само четири след появата си на терена, за да намали изоставането на домакините. В 71-ата минута обаче Мартин Субименди върна аванса от два гола на „топчиите“. Въпреки това „сините“ не се предадоха и отново Гарначо успя да върне Челси в мача след грешка на бившия страж на „сините“ Кепа.

Повече попадения обаче липсваха и така Арсенал се отправя към реванша на „Емиратс“ на 3-и февруари (вторник) с минимален аванс. В първия полуфинал от другата двойка Манчестър Сити победи с 2:0 Нюкасъл Нюкасъл.

Иначе, това бе първа среща пред собствена публика за новия мениджър на Челси Лиъм Росиниър. „Сините“ продължават да преследват първи вътрешен трофей от сезон 2017/2018 насам, като последното отличие на клуба в този конкретен турнир е от 2015-а година.

Арсенал пък остава активен на четири фронта, като съставът на Микел Артета търси първия си триумф в тази надпревара от далечната 1993-а година насам. С този успех момчетата на Микел Артета вече нямат загуба от Челси в последните девет мача помежду си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!