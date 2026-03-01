Арсенал подчини Челси

Стопкадър Диема Спорт

Лидерът в Англия направи още една крачка към титлата.

Арсенал спечели лондонското дерби срещу Челси с 2:1. И трите гола в мача паднаха след ъглови удари. Уилям Салиба откри резултата в 21-ата минута, а автогол на Пиеро Инкапие в края на първото полувреме доведе до равенство. Юриен Тимбер се разписа в 66-ата минута и фиксира крайния резултат.

"Сините" завършиха мача с 10 души, след като Педро Нето бе изгонен след втори жълт картон в 70-ата минута. Вратарят на Арсенал Давид Рая имаше голям принос за успеха, след като направи няколко блестящи спасявания, пише Спортал.бг.

След този резултат Арсенал отново има пет точки аванс на върха пред втория Манчестър Сити, който е изиграл мач по-малко. Челси пък започва да изостава в битката за топ 5.

