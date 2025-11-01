Арсенал поведе със 7 точки във Висшата лига след успех над Бърнли

стоп кадър: Диема Спорт

Лидерът в Премиър лийг Арсенал постигна девета поредна победа във всички турнири, след като спечели с 2:0 гостуването си на Бърнли от десетия кръг на английския елит. Успехът дойде след попадения на Виктор Гьокереш (14’) и Деклан Райс (35’).

Очаквано Микел Артета промени почти изцяло стартовия си състав след победата с 2:0 над Брайтън за Карабао Къп. Единственият, който запази титулярното си място, беше атакуващият халф Еберечи Езе. Така в защита този път играха Юриен Тимбер, Уилям Салиба, Габриел Магаляеш и Рикардо Калафиори. Двамата опорни халфове бяха Мартин Субименди и Райс. Двете крила бяха капитанът Букайо Сака и Леандро Тросар, а на върха на атаката играеше Гьокереш. Домакините също бяха подредени в 4-2-3-1 с Шиан Флеминг като централен нападател, предаде sportal.bg.

Гостите поведоха с първия удар в мача, който дойде в 14-ата минута. Тогава при центриране от корнер Магаляеш отклони топката за Гьокереш, който я прати в мрежата с удара си с глава. При следващия корнер Тимбер стреля, но не успя да удвои преднината на тима. Третият ъглов удар пък дойде след рикоширал и спасен шут на Калафиори. В 23-тата минута Сака излезе сам срещу Мартин Дубравка, който обаче спаси удара му по земя.

В 32-рата минута лондончани пропуснаха две чудесни възможности за втори гол. Изстрелът на Сака беше отразен от вратаря, а последвалият шут на Тросар беше спрян точно пред голлинията от Куилиндши Хартман. Все пак само три минути по-късно Арсенал наистина удвои аванса си. Това стана след контраатака, в чийто край Райс беше точен с глава след центриране на Тросар. От друга страна, домакините приключиха първото полувреме без нито един удар по посока на противниковата врата.

Първият удар след почивката дойде в 56-ата минута, когато Дубравка се справи с изпълнението на Тросар от голяма дистанция. Десет минути по-късно Тимбер опита шут, който обаче се оказа доста разочароващ. Чак в 71-вата минута Бърнли стигна до първия си удар, но Давид Рая с лекота улови топката след изстрела с глава на Флеминг. Малко след това Флорентино Луиш също стреля с глава, но не намери целта. В 82-рата минута резервата Итън Нуанери отправи далечен удар, който обаче се оказа неточен. В добавеното време Дубравка не позволи на влезлия от пейката Кристиан Ньоргор да направи победата на гостите още по-убедителна. В последните секунди на срещата пък появилият се като смяна Маркъс Едуардс се размина с почетен гол за "виненочервените", тъй като неговият пряк свободен удар се отклони в гредата.

Така Арсенал увеличи преднината си на върха в класирането преди мачовете от кръга на своите преследвачи, събирайки 25 точки в своя актив. Бърнли пък е на 17-ата позиция и остава точно над зоната на изпадащите със своите 10 пункта.

БЪРНЛИ - АРСЕНАЛ 0:2



0:1 Гьокереш (14')



0:2 Райс (35')



Бърнли: Дубравка, Уокър, Туанзебе, Естеве, Хартман, Кълън, Луиш, Угочукву, Лоран, Антъни, Флеминг



Арсенал: Рая, Тимбер, Салиба, Магаляеш, Калафиори, Субименди, Райс, Сака, Езе, Тросар, Гьокереш

