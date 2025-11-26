Арсенал поведе в голямото дерби с Байерн (Мюнхен)

снимка: Снимка Пиксабей

Арсенал води на Байерн (Мюнхен) с 1:0 в най-очаквания двубой от 5-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Юриен Тимбер откри за "артилеристите" в 22-рата минута с обичайното оръжие на отбора на Микел Артета - гол от корнер. Сблъсъкът на стадион "Емиратс" противопоставя лидерите в Премиър лийг и Бундеслигата, които дотук имат само победи в турнира на богатите и са в отлична форма.

Двата отбора заемат първите две позиции в Шампионска лига, като имат по 12 точки от 4 изиграни мача, предава Спортал. Баварците са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика, отбелязвайки впечатляващите 14 гола и допускайки само 3. Лондончани са 2-ри с 11 вкарани гола и перфектна защита, която не е допуснала нито един гол в турнира досега. „Артилеристите“ са и единственият отбор, който все още не е инкасирал попадение.

