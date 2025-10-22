Арсенал прегази Атлетико Мадрид с категоричното 4:0 за ШЛ

кадър: Макс спорт

Арсенал постигна впечатляващ успех с 4:0 над Атлетико Мадрид в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата тима изиграха сравнително равностойни първи около 55 минути, след което домакините се развихриха и само в рамките на 13 минути вкараха цели четири гола във вратата на Ян Облак. Точни за “артилеристите” пък бяха Габриел Магаляеш (57’), Габриел Мартинели (64’) и Виктор Гьокереш (67’, 70’). Това пък бе осма чиста мрежа за лондончани в изиграните 11 двубоя във всички турнири до момента от началото на сезона, предаде sportal.bg.

Първата отлична възможност за попадение дойде на сметката на домакините още в 5-ата минута, когато за пореден път високата преса на Арсенал даде резултат, Еберечи Езе стрля, получи се рикошет, топката срещна напречната греда, а при добавката Деклан Райс не успя да уцели рамката на вратата. В следващите минути “дюшекчиите” успяха да успокоят първоначалния ентусиазъм на домакините и с доста къси подавания да задържат топката в свое притежание. Букайо Сака отправи нов опасен изстрел след четвърт час игра, но отново топката премина покрай гредата. Отново крилото получи добра възможност няколко минути по-късно, но този път Ян Облак успя да излезе навреме и да затвори ъгъла и по този начин предотврати евентуално попадение.

Гостите от испанската столица можеха да стигнат до попадение след огромна грешка на Давид Рая, който загуби топката край тъчлинията, а след бързото изпълнение на странично хвърляне Хулиан Алварес стреля, но не успя да уцели вратата на домакините. Няколко минути по-късно отново аржентинецът успя да се възползва от нескопосано изчистване на Габриел Магаляеш, напредна и влезе в пеналта, но бе затворен от Салиба, който не му даде възможност да стреля. Точно след половин час игра Виктор Гьокереш падна в наказателното поле при едно центриране, но ситуацията бе подмината въпреки претенциите на играчите на лондончани.

В 35-ата минута Мартин Субименди с отлична изява в центъра на терена успя да отнеме топката, намери Букайо Сака, който влезе в пеналта и пусна успореден пас към Габриел Мартинели, а бразилецът реализира. Попадението веднага бе отменено, тъй като крилото се е намирал пред линията на подаване на топката от страна на Сака. Минута преди края на редовното време на първата част Алварес стреля покрай вратата на домакините.

Втората част започна с много активна преса на Атлетико Мадрид, която доведе до високо отнемане на топката, а Хулиан Алварес веднага отправи опасен изстрел, но той срещна напречната греда на Давид Рая. В ответната атака центриране на Гьокереш срещна ръката на Хименес, но съдията даде знак играта да продължи. Ситуациите в началото на второто полувреме започнаха да се нижат и няколко минути след това отново Гьокереш бе изведен на добра позиция от Субименди, но Ян Облак отново излезе навреме и блокира удара на шведа без проблеми. В 57-ата минута отлично центриране на Деклан Райс от фал бе засечено от Габриел Магаляеш, който с глава реализира за 1:0.

Футболистите на Диего Симеоне отговориха моментално и достигнаха до корнер пред Рая, а в 63-ата минута Давид Ханцко стреля опасно с глава от добра позиция, но не бе точен. Играчите на Арсенал успяха да удвоят своята преднина в 64-ата минута. Майлс Люис-Скели получи в средата на терена и успя да осъществи хубав пробив, след което намери останалия сам Габриел Мартинели, а той с десния крак прати кълбото в обратния на Облак ъгъл за 2:0.

Домакините се възползваха от тоталното объркване в противника и след подаване отляво топката достигна до Виктор Гьокереш в наказателното поле, той се пребори с противников бранител и след рикошет топката все пак влетя в мрежата за 3:0. Това бе първо попадение за нападателя от средата на септември.

Шеметното представяне на домакините продължи и в 70-ата минута ново центриране от корнер на Деклан Райс бе посрещнато на далечната греда от Габриел Магаляеш, който с глава върна успоредно във вратарското поле, а там шведският таран на лондончани отблизо вкара втория си гол в срещата за 4:0.

Няколко минути преди края Конър Галахър отправи опасен изстрел, но Давид Рая спаси. С този успех Арсенал се изравни по точки на върха в класирането на Шампионската лига заедно с Интер и ПСЖ с по три успеха и девет точки. Атлетико Мадрид пък има само една победа от старта на надпреварата и две поражения срещу английски съперници.

