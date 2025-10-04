Арсенал се качи на върха във Висшата лига на Англия

стоп кадър: Диема Спорт

Арсенал излезе поне временно на върха в Премиър лийг, след като победи с 2:0 Уест Хам на “Емиратс” в двубой от седмия кръг. “Чуковете” бяха спечелили последните си две гостувания тук, но днес не успяха изобщо да се противопоставят на лондонския си съперник. Деклан Райс огорчи бившия си тим в 38-ата минута, а Букайо Сака удвои от дузпа след почивката. По-късно тази вечер шампионът Ливърпул гостува на Челси и може да си върна първото място при благоприятен резултат. Уест Хам остава на предпоследен с едва четири спечелени точки от началото на сезона, предаде sportal.bg.

Микел Артета, който днес записа мач №300 като мениджър на Арсенал, направи пет промени в сравнение с мача с Олимпиакос в Шампионската лига. Габриел Магаляеш тогава бе заменен заради контузия, но бе готов да започне днес. Юриен Тимбер, Рикардо Калафиори, Деклан Райс, Еберечи Езе и Букайо Сака се завърнаха сред титулярите. Артета заложи в стартовия си състав и на двамата плеймейкъри, с които разполага - Езе и Йодегор. Субименди остана на пейката.

Нуно Еспирито Санто извършил само една корекция в своя състав. Аарън-Уан Бисака се завърна, след като пропусна пет мача. Той замени Кайл Уокър-Питърс отдясно на отбраната. Капитанът Джаръд Боуен започна своя мач №200 в Премиър лийг.

Още преди да бе изтекла първата минута Уест Хам стигна до корнер. Давид Рая увисна при центрирането и Фюлкруг имаше шанс да открие резултата с глава отблизо, но германецът прати топката над вратата.

В петата минута Тимбер нанесе първи точен удар, но Ареола спаси с крака.

Арсенал пропусна огромна възможност да поведе в 13-ата минута. Йодегор много добре изведе отдясно Сака, който потърси Гьокереш. Ареола се намеси, но шведът му попречи да улови топката, която стигна до Езе. От няколко метра англичанинът не успя да намери рамката на вратата, стреляйки над напречната греда.

В 24-тата минута Сака получи от Райс и прати топката във вратата на Уест Хам, но английският национал бе в положение на засада, така че гол нямаше.

Още около 20-ата минута Йодегор почувства болки в коляното, но след като му бе оказана лекарска помощ, норвежецът се върна на терена. Десетина минути след това обаче стана ясно, че капитанът на Арсенал не може да доиграе мача и бе заменен от Субименди.

Арсенал изцяло се настани в половината на “чуковете, но защитата на гостите се справяше. Удари на Тросар и Сака бяха блокирани. В 38-ата минута домакините спечелиха няколко единоборства, след което Субименди много добре изведе отдясно Езе. Неговият удар бе избит от Ареола, но Райс бе на точното място и направи добавка за 1:0. Халфът показа уважение към бившия си тим и не отпразнува попадението, което обаче даде заслужена преднина на Арсенал.

В добавеното време домакините пропуснаха да удвоят преднината си. Първо Тимбер бе изведен от Сака в наказателното поле, но в последния момент бе блокиран. След това Калафиори стреля от границата на наказателното поле, но топката рикошира в гредата, след което Мавропанос изчисти.

В началото на второто полувреме именно Мавропанос докосна с ръка топката в наказателното поле. ВАР прегледа ситуация, но дузпа нямаше.

В 52-рата минута Арсенал организира добра атака, но сантиметри не достигаха на Гьокереш да засече подаването на Райс.

Домакините получиха дузпа в 65-ата минута, когато Диуф събори Тимбер. Нарушението започна извън наказателното поле, но главният рефер Джон Брукс реши, че то извършено вътре в него. Сака бе безупречен от бялата точка за 2:0.

Това попадение уби интригата окончателно. Арсенал доигра спокойно мача до края, а Уест Хам така и не успя да създаде някакви опасности пред вратата на Рая след ситуацията, която имаше Фюлкруг в първите секунди на мача.

