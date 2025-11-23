Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

стопкадър: Диема Спорт

Арсенал показа нагледно, че в момента е най-добрият отбор в Англия. Отборът на Микел Артета разби Тотнъм с 4:1 в дербито на Северен Лондон. След този успех “топчиите” са лидери в класирането с аванс от шест точки пред втория Челси и седем пред Манчестър Сити. Те са спечелили седем от последните си осем мача в първенството, предаде sportal.bg.

“Артилеристите” тотално доминираха през целия мач. Те не създадоха много положения в първия половин час, но след това започнаха да бележат гол след гол. Леандро Тросар откри резултата в 36-ата минута, а Еберечи Езе се разписа пет минути по-късно. Езе реализира хеттрик след две попадения през второто полувреме, а между тях Ричарлисон отбеляза фантастичен гол с удар от над 32 метра. Героят в днешния мач за Арсенал стана първият играч с хеттрик в това дерби от 47 години.

Отборът на Микел Артета започна на високо темпо двубоя и в третата минута беше близо до гол. Езе намери Райс и той стреля от въздуха, но Викарио успя да отрази удара. След това гостите имаха късмет, тъй като топката се удари в Дансо и можеше да се озове в мрежата, но мина покрай гредата. Арсенал упражняваше сериозен натиск върху съперника, но “шпорите” оцеляха в първите минути. Всъщност “артилеристите” не стигнаха до други сериозни голови положения в този период въпреки преимуществото си.

В последната третина на първото полувреме домакините увеличиха темпото. Викарио направи отлично спасяване след удар на Сака от пряк свободен удар. В 36-ата минута Тросар откри резултата. Фантастично подаване на Мерико изведе белгиеца зад защитата. Той се завъртя и стреля, а топката се озова в мрежата след сериозен рикошет в крака на Ван де Вен.

Пет минути по-късно резултатът стана 2:0. Езе получи топката на границата на наказателното поле, справи се с два опита на бранители да бъде спрян и с нисък удар прати топката в десния долен ъгъл на Викарио. През първото полувреме Тотнъм до известен момент се справяше дефанзивно, но не направи нищо в предни позиции и не отправи нито един удар към вратата на съперника.

Началото на втората част до голяма степен сложи край на надеждите на “шпорите”. Преди да е изминала и една минута след подновяването на играта Тимбер намери Езе пред наказателното поле на гостите и бившият играч на Кристъл Палас отбеляза втория си гол в мача.

Арсенал изглеждаше в пълен контрол на случващото се на терена и продължи да атакува. Пробив на Тросар завърши с опасно центриране, но Ромеро успя да избие. От нищото Тотнъм се върна в мача в 55-ата минута. Палиня открадна топката от Субименди със страхотен шпагат. Топката попадна в Ричарлисон, който отправи великолепен удар от над 32 метра и изненада Давид Рая.

Попадението даде известен импулс на “шпорите” и те организираха няколко атаки, но без да създадат реална опасност. Тимът на Артета се дръпна леко назад, но за да отвори повече пространства за бързите си нападения. В 72-ата минута Викарио направи прекрасно спасяване след изстрел на Сака. Малко след това Езе оформи своя хеттрик. В първото си участие в дербито на Северен Лондон той отбеляза три попадения. Езе получи топката от Тросар и накара феновете на “топчиите” да започнат празненствата по трибуните. Малко по-късно Викарио направи ново великолепно спасяване, за да спре Езе, който не можеше да бъде спрян от защитата на гостите.

