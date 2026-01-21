Арсенал спечели с 3:1 гостуването си на Интер в ШЛ

кадър: Макс спорт

Арсенал спечели с 3:1 гостуването си на Интер в мач от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Габриел Жезус (10’, 31’) се отличи с две попадения през първата част, а след почивката Виктор Гьокереш (84’), който се появи като резерва, реализира трети гол. Точен за домакините бе Петър Сучич (18’).

С този успех лондончани си осигуриха директно класиране на 1/8-финалите на турнира и постигнаха целта си да избегнат допълнителния плейофен кръг в края на февруари, предаде Спортал.

От своя страна миланският гранд се намира на деветата позиция, но записа трето поредно поражение и ще трябва да търси задължителен успех в гостуването си на Борусия Дортмунд след седмица, за да подсигури участието си в следващата фаза.

