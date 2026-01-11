Арсенал срази Портсмут след хеттрик на Мартинели

Снимка уикипедия, Chensiyuan

"Топчиите" мачкат и в турнира за Купата на Англия.

Арсенал нямаше особени продължи да преодолее третия кръг на ФА Къп. Лондончани спечелиха с 4:1 гостуването си на втородивизионния Портсмут, въпреки че Микел Артета даде почивка на доста от основните си играчи. Портсмут поведе още в третата минута, но това не им помогна много. “Топчиите” реализираха три гола след ъглови удари, а Габриел Мартинели се отличи с хеттрик и греда, пише Sportal.bg.

Портсмут започна блестящо двубоя, а силно му начало доведе до гол. Още в третата минута добра атака завърши с удар на Конър Чарлин. Кепа го отрази, но прати топката на крака на Колби Бишоп, който откри резултата. Арсенал обаче бързо изравни играта и само пет минути по-късно изравни след ъглов удар. Защитата на домакините не се справи с центрирането на Езе и се стигна до автогол на Андре Дозел.

Помпи не се притесни от бързото изравняване и създаде нови възможности. Удар на Бишоп с глава не затрудни особено Кепа, но вратарят трябваше да се намесва малко по-късно след изстрел на Блеър. “Артилеристите” обаче също атакуваха и разликата в класите постепенно започваше да се вижда. В 25-ата минута гостите стигнаха до втория си ъглов удар в мача и това доведе до втори гол. Мартинели засече с глава центрирането на Мадуеке и тимът на Артета осъществи пълен обрат.

Мартинели можеше да стигне до нов гол в 31-ата минута. Той овладя великолепно едно подаване и отправи хубав изстрел, но топката мина покрай вратата. Доминацията на Арсенал се увеличаваше и домакините бяха подложени на сериозен натиск. В 41-ата минута центриране на Уайт бе отклонено от Мадуеке и топката се озова в Мартинели пред опразнената врата. Бразилецът не успя да отправи точен удар и уцели гредата. Секунди по-късно Мадуеке бе съборен в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Потърпевшият застана зад топката, но не уцели вратата.

Портсмут започна активно втората част и в 49-ата минута стигна до добра възможност. Ударът на Чаплин обаче бе блокиран от Уайт. Малко след това преднината на гостите се увеличи. Люис-Скели изпълни бързо пряк свободен удар, което изненада съперника. Жезус отправи прекрасно подаване към Мартинели на далечната греда и той отбеляза втория си гол в мача.

Лондончани продължиха да доминират и да създава положения. В една ситуация Мадуеке бе изведен на отлична позиция, но реши да стреля от малък ъгъл вместо да подава и вратарят се справи. Удар на Мартинели с глава пък не намери целта. Артета направи тройна смяна и в играя се появи Кай Хавертц, който записа първо участие от първия ден на сезона. Малко след това Арсенал стигна до четвърти гол, като това отново се случи след ъглов удар. Мартинели отклони с глава центриране на Мадуеке и оформи своя хеттрик. До края гостите можеха да отбележат още голове. Удар на Езе бе отразен от вратаря, а опит на Хавертц бе блокиран.

