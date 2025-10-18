Стопкадър Диема Спорт

Нов триумф за артилеристите на Острова.

Арсенал увеличи преднината си на върха в Премиър лийг на три точки, след като постигна минимална победа с 1:0 над Фулъм на “Крейвън Котидж”. “Топчиите” нямаха успех в последните си две гостувания на този стадион, а “котиджърс” не познаваше поражението у дома от началото на сезона, пише Sportal.bg.

Двубоят започна трудно за лидера, но постепенно Арсенал наложи контрол и заслужено взе трите точки. Това стана след поредния гол, дошъл след центриране от ъглов удар. Отбеляза го Леандро Тросар в 58-ата минута.

Така “топчиите” имат преднина от три точки пред Манчестър Сити и четири пред шампиона Ливърпул, който утре приема на “Анфийлд” Манчестър Юнайтед.

