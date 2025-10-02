кадър: TNT sport

Арсенал записа втора победа в Шампионската лига и тя отново бе с 2:0. Отборът на Микел Артета спечели с този резултат срещу Олимпиакос на "Емиратс". Габриел Мартинели откри резултата в 12-ата минута, а влезлият като резерва Букайо Сака се разписа в самия край на срещата.

"Артилеристите" сложиха край на успешната серия на гръцкия гранд в Лондон. Олимпиакос бе спечелил последните си три визити на "Емиратс".Лондончани започнаха да доминират от самото начало и спокойно можеха да поведат във втората чинута. Отлична комбинация завърши с центриране на Люис-Скели към Марнители. Бразилецът бе напълно непокрит, но ударът му с глава бе неточен. Домакините организираха още няколко атаки, но защитата на гърците се справи, предаде Спортал.

Олимпиакос започна да поглежда към вратата на съперника, но в 13-ата минута допусна гол. Йодегор изведе Гьокереш, който напредна през защитата и стреля. Топката се удари в гредата, но Мартинели бе наблизо и я прати в мрежата.

След гола тимът на Артета малко намали темпото, гостите се опитаха да реагират и бяха близо до изравняване в 20-ата минута. След прекрасна комбинация топката стигна до Поденсе, който стреля от въздуха, но бе спрян от великолепно спасяване на Давид Рая. Йодегор правеше разликата за Арсенал и след половин час игра отново изведе Гьокереш зад защитата. Блестяща намеса на Пирола попречи на нападателя да нанесе точен удар.

"Артилеристите" имаха контрол върху случващото се на терена, но Олимпиакос стигаше до някои възможности. След едно центриране защитата на домакините пропусна топката и тя стигна до Поденсе в наказателното поле, но първото му докосване не бе добро и след това ударът му бе блокиран. При ответната атака Гьокереш бе намерен от Тросар, освободи си място за удар, но прати топката над вратата. Секунди по-късно Тросар стреля от въздуха, а топката отново отиде далеч от целта.

Второто полувреме започна с две атаки на гостите, които не доведоха до точен удар към Рая. Последва добър период за Арсенал и възможност за Тросар, който стреля над вратата. Артета прибегна до смени и пусна в игра Райс и Тимбер на мястото на Мерино и Уайт. В 65-ата минута домакините имаха отличен шанс да удвоят преднината си. Йодегор напредна през центъра и намери Тросар. Белгиецът финтира и стреля, а вратарят излезе отлично и успя да спаси удара.

Крехката преднина на лондончани даваше надежди на съперника и гостите търсеха изравнителен гол. Олимпиакос стигна до попадение на Чикиньо, но то не бе зачетено поради засада. Последваха още две атаки на гостите, с които защитата на Арсенал се справи. Сака и Езе се появиха в игра, за да освежат нападението на домакините, а Мартинели и Тросар напуснаха терена.

"Топчиите" можеха да сложат точка на спора в 82-ата минута. Отличен пробив на Сака завърши с подаване към Йодегор. Капитанът на домакините направи голям пропуск и то на два пъти, като не успя да прати топката в мрежата от прекрасни позиции. Първо Цолакис направи блестящо спасяване, а след това Рецос блокира опита му за удар. Малко по-късно и Давид Рая се изяви, след като отрази удар на Чикиньо.

Минута преди края на редовното време Ел Кааби стреля с глава, но за радост на Арсенал отправи удара право във вратаря. В добавеното време Сака се разписа при втория си опит за удар, след като вратарят на гостите не реагира по възможно най-добрия начин.

