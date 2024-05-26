Арсений е новият Сливенски митрополит

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Светият синод на Българската православна църква избра Знеполският епископ Арсений за нов Сливенски митрополит.

Той получи гласовете на 7 от духовниците. За Арсений гласуваха Великотърновския митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Пловдивския митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Русенския митрополит Наум, Старозагорския митрополит Киприан и Доростолския митрополит Яков.

Кандидатурата на епископ Герасим беше подкрепена от Врачанския митрополит Григорий, Ловчанския митрополит Гавриил, Варненския митрополит Йоан, Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил.

Кандидатите за поста на Сливенски митрополит бяха двама - Знеполският епискол Арсений и Мелнишкият Герасим, предава БНТ.

Знеполският епископ Арсений е на 37 години. Ръкоположен е в епископски сан от покойния Сливенски митрополит Йоаникий.

Арсений е най - младият епископ в Българската православна църква. Той е роден на 18 ноември 1986 г. в Стара Загора със светското име Атанас Димитров Лазаров. Завършва Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2006 г. След това е приет в Богословския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Продължава обучението си в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” - специалност „Теология”, което завършва през 2009 г. Приема монашески постриг с името Арсений от Пловдивския митрополит Николай на 11 август 2007 г. в Кукленския манастир „Св. св. Козма и Дамян”. Ръкоположен е за йеродякон и йеромонах през 2008 г. Възведен е в архимандритско достойнство на 6 декември 2009 г. в катедралния храм „Успение Богородично” в Пловдив от Пловдивския митрополит Николай.

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