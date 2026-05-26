Арт базар в навечерието на 1 юни затваря района около "Севастопол" във Варна

Снимка: Гугъл мапс

Сдружение “Пространствата на Варна” организира благотворителен арт базар “От деца за деца” в навечерието на Деня на детето - 31 май, от 13 до 17 ч. на цветното пространство пред Градска художествена галерия, което ще се превърне в своеобразен декор за детски забави и игри.

На благотворителния базар ще се продават собственоръчно изработени изделия от деца. Събраните средства ще бъдат за децата от Центъра за настаняване от семеен тип в квартал “Изгрев”, за да могат и те да си позволят да отидат на летен лагер тази година.

Булевардите около “Севастопол” ще бъдат затворени за автомобили и децата ще могат да играят свободно и безопасно в района, информират организаторите.

Инициативата уличен базар “От деца за деца" e продължение на проект Reconnect the City и се реализира от екипа на сдружение "Пространствата на Варна"/ VarnaSpaces с подкрепата на съмишленици, приятели и партньори.

