Артемида 2 ще изстреля екип от астронавти до Луната на 6 февруари

Ракетата на НАСА, която ще закара астронавти около Луната за първи път от десетилетия, се придвижва до стартовата площадка.

10-дневната мисия Артемида 2 ще изстреля екип от астронавти до Луната най-рано на 6 февруари, като задачата им е да тестват управлението на космическия кораб Орион и системите за поддържане на живот в Космоса.

Програмата на НАСА предвижда първото кацане на Луната от 50 години насам да стане през 2027.

По-нататъшните мисии целят да започнат строежа на постоянна космическа база, която да позволи на хора да живеят и да работят на Луната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!