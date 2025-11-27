Артета: Изиграхме невероятен мач срещу най-добрия отбор в Европа

стопкадър: Х

Мениджърът на Арсенал Микел Артета вярва, че лондончани са победили "най-добрия отбор в Европа", след като спечелиха с 3:1 у дома срещу Байерн в мач от основната фаза в Шампионската лига.

Головете през второто полувреме на Нони Мадуеке и Габриел Мартинели осигуриха убедителна победа за "артилеристите". Успехът остави лидера във Висшата лига на върха в таблицата и в Шампионската лига.

"Трябва да похваля нашите футболисти, защото изиграха невероятен мач срещу, според мен, най-добрия отбор в Европа, - заяви испанският специалист. - Индивидуално бяхме невероятни, за да разрешим всички предизвикателства, които тези отбори носят. Работим усилено, за да се подготвим за всеки един мач. Знаем, че разликата е много малка. Започнахме седмицата наистина добре срещу Тотнъм, като спечелихме у дома. Сега е поредната огромна победа, но това е всичко. Със сигурност бяхме много постоянни в турнира досега, но това е само началото. Толкова сме доволни от това, което видяхме днес. Енергията, която отново създадохме на стадиона, се предава. Енергията, която носим, е невероятна. Задължително трябва да поддържаме това ниво, защото все още е много рано", коментира Артета след мача с Байерн, цитиран от БНР.

