Артета е избран за треньор на годината във Висшата лига

стопкадър: Фейсбук, Арсенал

Старши треньорът на Арсенал - Микел Артета, бе избран за Най-добър мениджър на сезона в английската Висша лига. 44-годишният испанец изведе "артилеристите" до първа титла от 22 години, завършвайки на първо място със 7 точки преди втория Манчестър Сити, пише "Фокус".

Бившият халф на лондонския тим победи сънародника си Андони Ираола и французина Режи льо Брис, които изведоха Борнемут и Съндърланд от участие в европейските клубни турнири.

Артета застана начело на Арсенал през декември 2019 г., като през последните три сезона "топчиите" бяха неизменно втори в крайното класиране.

Бившият помощник на Пеп Гуардиола в Ман Сити е първият наставник на Арсенал от времето на Арсен Венгер, който печели този индивидуален приз. Легендарният френски треньор е печелил отличието три пъти - 1998, 2002 и 2004.

Арсенал запази суха мрежа в 19 от 38 мача. Испанецът става и първият човек, който печели Висшата лига като треньор с отбор, за който е играл.

Артета, който е на 44 години и 54 дни, е третият най-млад мениджър в историята, който печели Премиър лийг. Първото и второто място са за Жозе Моуриньо, който печели златните медали през 2005 (42 години и 94 дни) и през 2006 (43 години и 93 дни).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!