Аржентина е на четвъртфинал след невероятен обрат срещу Египет

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Действащият шампион Аржентина осъществи знаменит обрат срещу Египет с 3:2 в осминафиналната фаза на Световното първенство по футбол и продължава защитата на титлата си на терените в Северна Америка, предава БТА.

Ясер Ибрахим откри резултата за Египет в 15-ата минута, а Мостафа Зико удвои аванса на африканския тим в средата на втората част. Към края на второто полувреме безспирните атаки на Аржентина се отплатиха, когато в 79-ата минута Кристиан Ромеро намали пасива на тима на Лионел Скалони, а само две минути по-късно Лионел Меси вкара 21-вия си гол на световни финали и изравни резултата. Във втората минута на добавеното време при контраатака за "Албиселесте" Енцо Фернандес бе адресат на центриране от Лаутаро Мартинес и с глава прати топката във вратата на Египет за трети път.

В 15-ата минута, още при първото по-опасно положение пред една от двете врати, централният защитник Ясер Ибрахим откри резултата за Египет с глава след центриране на Марван Атия, който надскочи аржентинския бранител Лисандро Мартинес.

Едва четири минути по-късно Николас Таляфико получи извеждащо подаване в наказателното поле на Египет, а в опита си да стигне пръв до топката, Хайсем Хасан го спъна, а съдията Франсоа Летексие посочи бялата точка. Капитанът на "гаучосите" Лионел Меси очаквано се нагърби с изпълнението, но опитът му не беше достатъчно добър, а вратарят Мостафа Шобеир улучи ъгъла и отрази удара на осемкратния носител на "Златната топка".

Така Меси за втори път на този Мондиал пропусна дузпа, както и за четвърти път в кариерата си на световни финали, с което постави антирекорд в това отношение.

До края на първата част Аржентина беше отборът с повече положения, най-опасните от които бяха на Алексис Мак Алистър и Хулиан Алварес, но стражът Шобеир запази мрежата си суха.

На полувремето наставникът на африканския тим Хосам Хасан трябваше да се обърне към резервната скамейка, след като фланговият полузащитник Емам Ашур получи контузия и се наложи да бъде заменен от Хамди Фати.

След почивката положенията пред вратата на Шобеир продължаваха да преобладават, но египтяните се браниха добре и удържаха преднината. В 58-ата минута след отнета топка близо до корнера до вратата на Египет, виновникът за дузпата Хасан пробяга почти цялата дължина на игрището и комбинира с Мохамед Салах, който подаде на Мостафа Зико в наказателното поле на "гаучосите" и нападателят на африканците се разписа.

Преди Хасан да получи топката обаче Марван Атия извърши нарушение срещу Лисандро Мартинес при отнемането на топката в половината на Египет, а след проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР) попадението беше отменено.

При последвалото центриране на Меси от прекия свободен удар, Таляфико отправи удар към близкия ъгъл на вратата на "фараоните", но той беше отразен встрани.

В 67-ата минута след корнер за Аржентина топката беше изчистена към Мохамед Салах, който от собственото си наказателно поле пробяга дистанцията до противниковото и подаде вдясно на Хайсем Хасан, който върна топката към точката на дузпата, където Мостафа Зико отигра с едно докосване и прати топката във вратата на Емилиано Мартинес за втори път.

В 79-ата минута при опасна атака на "Албиселесте", в която четирима футболисти в бяло и светлосиньо бяха в наказателното поле на съперника, Лионел Меси центрира отдясно и прати топката на главата на централния защитник Кристиан Ромеро, който беше точен от близко разстояние.

Само две минути по-късно Меси отново влезе опасно във вратарското поле на Египет и подаде на влезлия като резерва Лаутаро Мартинес, но ударът му с глава мина покрай вратата.

В 83-тата минута защитниците на Египет не успяха да изчистят след центриране на Меси, а десният бек Гонсало Монтиел, влязъл от резервната скамейка, прати топката с глава обратно в краката на аржентинския капитан, който отправи неспасяем удар с левия крак във вратата на Шобеир.

При контраатака на Аржентина във втората минута на добавеното време Лаутаро Мартинес центрира в противниковото наказателно поле, където Енцо Фернандес се ориентира най-добре и отигра с глава покрай вратаря Шобеир, който остана неподвижен, а тимът на Скалони осъществи пълния обрат.

Така "гаучосите" за единадесети път достигнаха до четвъртфиналите на Световното първенство и ще продължат защитата на титлата си срещу победителя от мача между Швейцария и Колумбия, който ще се изиграе днес от 23:00 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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