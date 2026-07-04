Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде - Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

кадър: БНТ

Световният шампион Аржентина победи изключително драматично и трудно с 3:2 след продължения сензацията Кабо Верде в един наистина много луд мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026, който се игра на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями. Няма да е пресилено да се каже, че това бе един от най-добрите двубои не само на това първенство, а въобще и в историята на световните шампионати. Аржентина поведе в 29-ата минута, когато Лионел Меси заби поредния си гол на Световното и откри резултата със седмото си попадение на най-големия футболен форум и общо 20-о такова на световни финали, което бе много красиво. След това обаче "гаучосите" се отпуснаха, заиграха лежерно и в 59-ата минута халфът на Лудогорец Дерой Дуарте закономерно изравни за африканците, след което мачът отиде в продължения, пише Sportal.bg.

Там Лисандро Мартинес, който по-рано се отчете и с асистенция, отново изведе световните шампиони напред в 92-ата минута на продълженията, но в 103-ата минута Сидни Лопес Кабрал пак изравни за африканците със страхотен гол. В 111-ата минута Кристиан Ромеро с глава насочи топката в тялото на Диней и Аржентина за трети път и последен път поведе, след като центирането от корнер дойде от Меси. Попадението в крайна сметка бе записано като автогол, а световните шампиони до края трябваше да бранят със зъби и нокти преднината си. Така Аржентина, макар и супер измъчено, се класира за 1/8-финалите и ще играе в следващата фаза срещу Египет, който по-рано отстрани след дузпи Австралия. Подобна игра от "албиселесте" обаче повдига редица въпроси.

За представянето на Кабо Верде пък каквото и да се каже, ще е малко. Момчетата от африканската страна играха страхотно, имаха своите шансове, измъчиха докрай елитния си съперник и въобще нямаше да е незаслужено, ако бяха успели да поднесат една от най-големите сензации в историята на Мондиалите. Придобилият пък вече култов статут вратар Возиня отново направи редица феноменални спасявания - основно именно срещу Меси, като със сигурност ще увеличи с още милионите си последователи.

Това бе първата среща между тези две държави, като Аржентина успя да продължи серията си и вече е спечелила всеки един от последните си осем мача на Световното първенство срещу африкански отбори.

Селекционерът на южноамериканците Лионел Скалони бе взел решение да пусне абсолютно същия титулярен състав, с който тимът му победи Австрия с 2:0 във втория мач от груповата фаза на надпреварата. Това бе логично, тъй като девет от титулярите от въпросния двубой не започнаха в заключителната битка ор групите срещу Йордания (3:1). Така Лео Меси и Лаутаро Мартинес водеха атаката на "гаучосите", а Родриго де Пол, Енцо Фернандес, Алексис Мак Алистър и Тиаго Алмада оформиха халфовата линия на световния шампион, като често формацията на отбора преминаваше в 4-3-3. Под рамките отново бе Емилиано Мартинес.

За Кабо Верде пък под рамките на вратата отново стартира станалият легендарен 40-годишен страж Возиня, който съвсем отчая по време на груповата фаза бившите световни шампиони от Уругвай и Испания. Титуляр в средата на терена бе играчът на Лудогорец Дерой Дуарте, Райън Мендес действаше по дясното крило, а като нападател игра Нуно Да Коща.

Противно на очакванията Аржентина не успя да наложи първоначален силен натиск. В 14-ата минута дойде първата нелоша ситуация за "гаучосите", при която Лионел Меси стреля от наказателното поле, но в аут. Малко след това капитанът на Аржентина стреля точно от пряк свободен удар, но Возиня не бе чак толкова затруднен и улови.

Така в привидно приспивно темпо се стигна до 29-ата минута. Тогава Лисандро Мартинес напредна и с дълго подаване намери Лионел Меси. Геният на световния футбол овладя изключително технично и с левия крак простреля Возиня - 1:0 за Аржентина. Това бе седми гол на Мондиал 2026 за капитана на "гаучосите", който се разписа в осми пореден мач от световно първенство, като вече има общо 20 попадения. В края на полувремето "гаучосите" имаха нов добър шанс, но Возиня успя да отрази опасния далечен изстрел на Енцо Фернандес.

Кабо Верде започна по-активно втората част и изпълни няколко статични положения пред вратата на световните шампиони. В 54-ата минута пък Дерой Дуарте отправи опасен изстрел от дистанция, който бе спасен от Емилиано Мартинес. По-добрата игра на африканците се отплати пет минути по-късно. Райън Мендес намери в наказателното поле активният Дерой Дуарте и играчът на Лудогорец простреля с с диагонален удар Мартинес - 1:1.

Малко след изравнителното попадение Аржентина можеше бързо да излезе отново напред. Чудесен пас изведе Меси сам срещу Возиня, но стражът на Кабо Верде направи невероятно спасяване. В 73-ата минута пак опитният вратар спря много опасен изстрел от пряк свободен удар на капитана на "гаучосите" с нова феноменална проява. Аржентина продължи да натиска и в 81-вата минута след опасно прострелно центриране бранителят на африканците Роберто Лопес изби рисковано и за малко не си отбеляза автогол.

Малко след това пък левият бранител на "гаучосите" Факундо Медина се контузи и на негово място влезе Николас Таляфико. Минута преди края на редовното време аржентинците имаха сериозни претенции за дузпа след игра с ръка на Лопес, но главният съдия не бе на това мнение, а и наистина макар и ръка да имаше, тя бе неволна. В продължението на двубоя Дуарте повали Меси на границата на наказателното поле, а след това капитанът на Аржентина стреля опасно от пряк свободния удар. Возиня обаче бе на висота и улови. Така се стигна до продължения.

Още в началото на допълнителните първи 15 минути Аржентина успя да излезе напред. След корнер, изпълнен от Меси, топката попадна в Лисандро Мартинес, който отблизо прати топката в мрежата на Возиня - 2:1 за световните шампиони. Така бранителят на Манчестър Юнайтед се отличи в този мач и с гол, и с асистенция.

Кабо Верде обаче отново не се предаде и пак изравни. Левият бек Сидни Лопес Кабрал навлезе в наказателното поле на аржентинците и със страхотен изстрел с десния крак "препарира" Мартинес - 2:2. Непосредствено след това красиво попадение Возиня за кой ли път отказа Меси и спаси негов опасен удар.

Във второто продължение Аржентина за трети път излезе напред. В 111-ата минута Меси центрира от корнер, а Кристиан Ромеро бе оставен непокрит и с глава простреля Возиня - 3:2 за "гаучосите". Впоследствие попадението бе записано като автогол на Диней. Малко след това пък Кабо Верде пак можеше да изравни чрез Сидни Лопес Кабрал, но Емилиано Мартинес успя да отрази със сетни усилия изстрела му от пряк свободен удар. Африканците натиснаха световните шампиони, които със сетни усилия удържаха и в крайна сметка се поздравиха с изключително трудния успех.

Редактор "Екип на Петел",

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