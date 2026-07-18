Аржентина и Испания играят за титлата и 53,5 милиона долара

кадър: БНТ

На финала на Световното първенство Аржентина и Испания ще спорят не само за най-престижния футболен трофей, но и за допълнителни 17 милиона долара от наградния фонд.

Мондиал 2026 постави рекорди по почти всички ключови показатели. За първи път в историята във финалната фаза участваха 48 национални отбора, а броят на мачовете нарасна от 64 на 104. Турнирът предизвика и безпрецедентен зрителски интерес – повече от 6,25 милиона души гледаха срещите на живо, а средната посещаемост надхвърли 65 хиляди зрители на мач въпреки високите цени на билетите.

Наградният фонд се разпределя според представянето на отборите. Световният шампион ще получи 51 милиона долара, а загубилият финала – 34 милиона. Освен това двете федерации, достигнали до последния мач, ще получат по още 2,5 милиона долара за подготовката. Така общата сума за шампиона ще достигне 53,5 милиона долара, а за вицешампиона – 36,5 милиона, пише БГНЕС.

Общият размер на средствата, които ФИФА отпуска на участниците в Световното първенство през 2026 г., достигна рекордните 871 милиона долара. Допълнително още 355 милиона долара са предвидени за клубовете, които са предоставили свои футболисти на националните отбори. Така общата сума, разпределена между футболните федерации и клубовете, надхвърля 1,2 милиарда долара.

Първоначалният финансов план, одобрен през декември 2025 г., предвиждаше награден фонд от 727 милиона долара. От тях 655 милиона трябваше да бъдат разпределени според спортните резултати, а 72 милиона – за подготовката на националните отбори. Всяка от 48-те федерации първоначално получи по 1,5 милиона долара още преди началото на турнира.

Силните търговски резултати на първенството обаче надминаха очакванията. През април 2026 г. ФИФА увеличи общия пакет от плащания с 15% – до 871 милиона долара.

Средствата за подготовка нараснаха от 1,5 на 2,5 милиона долара за всяка федерация. Гарантираната сума за участие беше увеличена от 9 на 10 милиона долара, а премиите за достигане до всяка следваща фаза също бяха повишени. Освен това ФИФА отпусна допълнителни средства за разходите на делегациите и увеличи квотите за билети за националните федерации.

Сравнение с предишните световни първенства

Общият награден фонд безспорно постави нов рекорд. Ако обаче сумите се разгледат на отбор или на мач, увеличението изглежда далеч по-умерено.

От 2014 г. насам фондът за спортни резултати почти се е удвоил – от 358 на 703 милиона долара. За същия период премията за световния шампион се е увеличила с 46% – от 35 на 51 милиона долара.

Тези числа обаче трябва да се разглеждат в контекста на новия формат на турнира. Броят на участниците нарасна от 32 на 48 отбора, което е увеличение с 50%, а броят на мачовете – от 64 на 104, или с 62,5%. Затова ръстът на общия награден фонд се дължи преди всичко на разширяването на първенството, а не на рязка промяна в политиката на ФИФА.

Кой получава тези пари?

ФИФА не превежда наградните средства директно на футболистите, а на националните федерации. След това всяка федерация сама решава каква част да остане в бюджета ѝ, каква да бъде разпределена между треньорския щаб и каква да бъде изплатена на играчите под формата на премии.

Обикновено условията се договарят още преди началото на турнира. Размерът на бонусите за класиране на световното първенство, преминаване през отделните фази и евентуално спечелване на титлата се определя предварително.

Според испанските медии футболистите на Испания ще получат 45% от средствата, изплатени от ФИФА при световна титла, и 40%, ако загубят финала. При победа всеки играч може да получи около 865 хил. долара преди облагане с данъци, а при второ място – приблизително 507 хил. долара.

По-различен модел действа в САЩ, където наградните средства от световните първенства при мъжете и жените се разпределят поравно. Федерацията задържа 20% от получената сума, а останалите 80% се разделят поравно между двата национални отбора.

Мъжкият национален тим на САЩ достигна до осминафиналите и си осигури 16 млн. долара. От тях 3,2 млн. остават за федерацията, а по 6,4 млн. долара ще бъдат разпределени между мъжкия и женския национален отбор. При група от 26 футболисти това означава приблизително по 246 хил. долара на играч.

Същият принцип ще бъде приложен и след Световното първенство за жени през 2027 г.

Американските футболистки традиционно постигат далеч по-големи успехи от мъжкия тим, но наградните фондове на женските световни първенства са значително по-малки. Новата схема поне частично компенсира тази разлика.

Колко ще получат футболните клубове?

Националните федерации не са единствените, които ще получат средства от ФИФА. Организацията отпусна рекордните 355 млн. долара по програмата за компенсации на клубовете, предоставили свои футболисти на националните отбори. За сравнение, на Мондиал 2022 фондът възлизаше на 209 млн. долара, което означава увеличение с близо 70%.

Най-съществената промяна обаче не е само в размера на средствата. За първи път клубовете ще получават компенсации и за футболисти, участвали в квалификациите, дори ако националният им отбор не успее да се класира за финалния турнир.

За квалификационните срещи са отделени 100 млн. долара, а още 250 млн. са предназначени за финалната фаза. Останалите 5 млн. представляват резерв, който след приспадане на административните разходи също ще бъде насочен към подпомагане на клубния футбол.

В квалификациите бяха изиграни 905 мача. За всеки футболист, освободен за конкретен двубой на националния отбор, клубът ще получава приблизително 2360 долара. Няма значение дали играчът е бил титуляр, появил се е като резерва или изобщо не е влязъл в игра – компенсацията се изплаща за самото му предоставяне на националния тим.

Ако един футболист попадне в състава десет пъти по време на квалификациите, неговият клуб ще получи приблизително 23 600 долара. За европейските грандове това е символична сума, но за отборите от по-бедни първенства дори няколко десетки хиляди долара могат да бъдат сериозна финансова подкрепа.

Новата програма е особено важна за клубовете в Африка, Азия, Океания и Централна Америка. Досега те освобождаваха своите футболисти за дълги пътувания и поемаха риска от контузии, без да получават компенсация, ако националният отбор не се класираше за световното първенство. Вече ще се компенсира още самото участие на играчите в квалификациите.

Компенсациите за клубовете се изчисляват според броя на дните

Фондът за компенсации по време на финалната фаза на Мондиал 2026 възлиза на 250 млн. долара. В този случай плащанията не се определят според броя на мачовете или изиграните минути, а според времето, през което футболистът е на разположение на националния си отбор.

За повечето участници този период започва на 25 май, когато клубовете са длъжни да освободят играчите си. Изключение има за футболистите, които участват във финалите на континенталните клубни турнири до 30 май. Отчитането приключва в деня след последния мач на съответния национален тим.

Минималната компенсация е 5000 долара на ден. Това означава, че футболист на отбор финалист, който е бил с националния си тим от 25 май до 20 юли, ще донесе на клуба си поне около 285 хил. долара.

Не е необходимо играчът да излезе на терена. Дори резервен вратар, който не е записал нито една игрова минута, носи на клуба си същата дневна компенсация като най-голямата звезда на отбора.

При тежка контузия може да бъде задействана и отделната програма на ФИФА за защита на клубовете. Тя не е част от фонда от 355 млн. долара и се прилага само при изпълнение на определени условия.

Компенсация се изплаща, ако вследствие на травма, получена по време на ангажимент с националния отбор, футболистът отсъства от терените повече от 28 дни. Размерът на обезщетението се изчислява на базата на фиксираната му заплата и може да се изплаща за период до една година. Това означава, че не всяка контузия автоматично води до финансова компенсация.

Откъде идват парите на ФИФА?

Световното първенство остава най-ценният търговски актив на ФИФА. Организацията повиши прогнозните си приходи за цикъла 2023–2026 г. до 13 млрд. долара, като по-голямата част от тях постъпват именно в годината на Мондиала.

Основният източник на приходи са телевизионните права. Огромни средства носят още спонсорските договори, лицензионните права, продажбата на билети и VIP пакетите.

Особено силен е ръстът при приходите от билети и VIP услуги. За цикъла 2023–2026 г. ФИФА очаква около 3 млрд. долара по това перо. За сравнение, Мондиал 2022 в Катар донесе приблизително 929 млн. долара само от продажба на билети и VIP програми.

Приходите от спонсорски договори за четиригодишния цикъл се оценяват на около 2,7 млрд. долара, а тези от лицензионни права – на приблизително 670 млн. долара.

Разходите по организацията на Световното първенство възлизат на около 3,8 млрд. долара. Те включват провеждането на мачовете, телевизионното производство, логистиката, плащанията към участниците и множество други разходи. Макар турнирът да струва изключително скъпо, от търговска гледна точка той носи значителна печалба.

Общият пакет от 871 млн. долара представлява около 6,7% от прогнозните приходи за целия четиригодишен цикъл. Това обаче не означава, че останалите средства остават за ФИФА. Организацията твърди, че около 90% от приходите ѝ се реинвестират във футбола чрез организиране на турнири, програми за развитие и подпомагане на националните федерации.

За футболистите от водещите национални отбори наградните средства едва ли са основната мотивация. Повечето от тях печелят десетки милиони долари от клубните си договори. За по-малките и финансово по-слаби федерации обаче подкрепата на ФИФА е от огромно значение.

Дори национален отбор, който загуби и трите си мача и отпадне още в груповата фаза, ще получи 12,5 млн. долара, включително средствата за подготовка. За някои федерации това представлява бюджет за няколко години напред.

Редактор "Екип на Петел",

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