Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след драма

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Аржентина е последният полуфиналист на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико! "Гаучосите" елиминираха Швейцария след огромна драма с продължения и спечелиха с 3:1, доказвайки защо са актуалните световни шампиони, след като демонстрираха страхотна воля срещу много корав съперник, пише Спортал.бг.

Алексис Мак Алистър (10') изведе световните шампиони напред с ранно попадение с глава след центриране на Лионел Меси от корнер, а след почивката Дан Ндой (68') изравни за "кръстоносците". Малко след попадението на европейците те останаха с човек по-малко заради втори жълт картон за симулация на Брийл Емболо.

Въпреки това швейцарците удържаха своя съперник и пратиха срещата в продължения. Там вече рухнаха и Хулиан Алварес (112') вкара страхотен втори гол за 2:1, а Лаутаро Мартинес (120'+1') реши всичко, оформяйки крайния резултат.

В спор за място на финала Аржентина ще срещне Англия в сряда от 22:00 часа, а по същото време в предния ден един срещу друг излизат Франция и Испания.

Редактор "Екип на Петел",

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