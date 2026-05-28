Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Снимка уикипедия, Hameltion

Аржентинецът Хуан Мануел Серундоло сътвори един от най-големите обрати в историята на "Ролан Гарос", след като във втория кръг отстрани сензационно световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди днешния ден.

Жегата на централния корт "Филип Шатрие", достигаща до над 30 градуса на сянка, обаче изигра много лоша шега на италианеца, за да се стигне до крайното 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 след точно 3 часа и 30 минути игра, пише Спортал.бг.

Серундоло, който е на 56-о място в световната ранглиста, изоставаше с два сета и 1:5 гейма в третия сет, когато Синер започна да крампира. Малко след това италианецът се оплака на съдията на стола, че не се чувства добре, но въпреки това продължи да играе. Мачът обаче се превърна в моноспектакъл, в който Серундоло надигра категорично Синер и му даде само два гейма общо в последните два сета на мача.

Отпадането от турнира пък лиши Синер от възможността да направи кариерен "Голям шлем", като единствено трофеят от "Ролан Гарос" продължава да липсва от колекцията му. През миналата година италианецът пропусна три мачбола във финала с Карлос Алкарас, който пък тази година не играе в Париж заради контузия.

В следващия кръг Серундоло ще срещне победителя от двойката между испанеца Мартин Ландалусе и чеха Вит Копжива.

В други мачове, завършили до момента, американецът Лърнър Тиен победи аржентинеца Факундо Диас Акоста със 7:5, 4:6, 3:6, 7:6(4), 6:3 и ще се изправи срещу Флавио Коболи, който спечели с 6:4, 6:4, 6:4 срещу китаеца Ибин У.

Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг на квалификациите победи Григор Димитров, също е в третия кръг на основната схема след успех със 7:5, 7:6(1), 6:2 срещу германеца Ян-Ленард Щруф.

