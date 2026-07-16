Аржентинецът провокирал нарочно Белингам на испански

Кадър Х

Реакцията на Белингам не беше забелязана от нито един от съдиите на мача. Въпреки това, ФИФА може да започне наказателна процедура заради действията на Джуд Белингам, Това означава, че асът на Реал Мадрид дори може да получи наказание, което да го извади от мача за третото място, предаде Гонг.

Каква обаче е причината за агресията на Белингам? Става дума за две провокации. Първата се случи веднага след като Енцо Фернандес отбеляза изравнителния гол. Тогава Барко напусна резервната скамейка, за да отпразнува гола, но не със съотборниците си. Той отиде директно при английските играчи, празнувайки гола право в лицето на Белингам.

Втората провокация е дошла в края на мача. Тогава Белингам отишъл да му стисне ръката, но аржентинският играч го провокирал с фраза на испански, която според него халфът нямал да разбере. Англичанинът, който играе в Реал Мадрид, обаче я разбрал перфектно, откъдето идва и реакцията му.

Редактор "Екип на Петел",

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