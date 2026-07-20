Аржентински футболист удари с юмрук капитана на Испания след края на мача

Кадър Х

Аржентинският защитник Науел Молина предизвика сбиване веднага след края на финала на Световното първенство , като удари с юмрук капитана на Испания Родри .

Испания постигна победа с 1:0 над Аржентина на финала на Световното първенство в неделя, като Феран Торес отбеляза победния гол в първото полувреме на продълженията, предаде Метро.

Но когато Родри, който беше сменен в продълженията, изтича на терена, за да празнува със съотборниците си от Испания след крайния съдийски сигнал, Молина беше видян да удря халфа на Манчестър Сити в гърдите .

Родри веднага спря и се изправи срещу Молина, което предизвика бой между двамата играчи.

При друг инцидент Молина и неговият съотборник от Аржентина Леандро Паредес бяха видени как хващат испанския халф Гави за врата и го хвърлят на пода.

„Той е позор“, каза Гари Невил за Паредес след крайния съдийски сигнал.

Науел Молина удари Родри след последния съдийски сигнал, с което предизвика конфронтация между двата отбора

Науел Молина първоначално удари Гави, докато той тичаше, за да празнува със съотборниците си от Испания.

Бившият английски нападател Алън Шиърър каза: „Паредес хвърли два или три удар в лицето на играчи. Той се нахвърли върху тях. Това е недопустимо“

„Знаем колко много означава това за тях и знаем колко боли да загубиш, но има начин да загубиш. Твърде много пъти сме виждали това от Аржентина. Реакцията след последния съдийски сигнал е ужасна.“, посочи той.

Disgusting behaviour of the Argentinian players after the match, Paredes should be banned for life #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/xiSRVD7kLl — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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