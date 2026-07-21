Асансьор се запали в 15-етажен блок в Русе

Пиксабей

Техническа неизправност в асансьор вдигна на крак огнеборците в Русе в понеделник вечерта, след като пожар предизвика силно задимяване във висок жилищен блок. Два противопожарни автомобила от Втора РСПБЗН - Русе бяха изпратени по спешност в квартал „Здравец – Север“, а малко по-рано техни колеги се отзоваха на сигнал за човешка небрежност в село Каран Върбовка.

Сигналът за пожар във високата жилищна сграда е подаден малко след 19:00 часа на 20 юли. Пристигналите на адреса огнеборци установяват, че гори двигателят на един от асансьорите, който се намира на последния етаж на 15-етажния блок „Пелистер“. Пламъците са овладени бързо, като причината за инцидента е документирана като техническа неизправност.

„Димът се е разпространил по входа, но при произшествието няма пострадали хора“, уточняват от пресцентъра на дирекцията. За отстраняване на щетите на място е повикан асансьорен техник.

Небрежност с огън подпали чужд имот

По-рано същия ден, между 17:55 и 20:00 часа, екип на РСПБЗН - Две могили е реагирал на сигнал за огън в двор в село Каран Върбовка. Пристигайки на място, огнеборците констатирали, че собственикът на имота е запалил струпани стари мебели.

Заради силно небрежно боравене с открития огън обаче, пламъците бързо са излезли извън контрол и са преминали границата на имота, обхващайки строителни отпадъци в съседния двор.

„При инцидента не са причинени преки материални щети“, успокояват от пожарната служба, след като екипите са успели да потушат огъня преди да засегне близките постройки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!