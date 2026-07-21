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Асансьор се запали в 15-етажен блок в Русе

21.07.2026 / 10:31 0

Пиксабей

Техническа неизправност в асансьор вдигна на крак огнеборците в Русе в понеделник вечерта, след като пожар предизвика силно задимяване във висок жилищен блок. Два противопожарни автомобила от Втора РСПБЗН - Русе бяха изпратени по спешност в квартал „Здравец – Север“, а малко по-рано техни колеги се отзоваха на сигнал за човешка небрежност в село Каран Върбовка.

Сигналът за пожар във високата жилищна сграда е подаден малко след 19:00 часа на 20 юли. Пристигналите на адреса огнеборци установяват, че гори двигателят на един от асансьорите, който се намира на последния етаж на 15-етажния блок „Пелистер“. Пламъците са овладени бързо, като причината за инцидента е документирана като техническа неизправност.

„Димът се е разпространил по входа, но при произшествието няма пострадали хора“, уточняват от пресцентъра на дирекцията. За отстраняване на щетите на място е повикан асансьорен техник.

Небрежност с огън подпали чужд имот

По-рано същия ден, между 17:55 и 20:00 часа, екип на РСПБЗН - Две могили е реагирал на сигнал за огън в двор в село Каран Върбовка. Пристигайки на място, огнеборците констатирали, че собственикът на имота е запалил струпани стари мебели.

Заради силно небрежно боравене с открития огън обаче, пламъците бързо са излезли извън контрол и са преминали границата на имота, обхващайки строителни отпадъци в съседния двор.

„При инцидента не са причинени преки материални щети“, успокояват от пожарната служба, след като екипите са успели да потушат огъня преди да засегне близките постройки.

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