Асен Агов: Тръмп се включва в руската игра

Евентуална среща на Тръмп и Путин няма да постигне нищо значително за спирането на войната, това прогнозира журналистът и политик Асен Агов по Нова нюз. Той заяви, че без участието на Украйна не може да се постигне нещо решаващо.

„Тръмп и Путин не могат да решават и въпросите на Европа, а Европа не е поканена. Ние сме заплашени от повишената руска военна готовност”, добави Агов. Той подчерта, че ако Русия и САЩ решат „да се разбера”, всички сме заплашени Путин да нападне страна от НАТО.

„Путин печели време, той няма да спре войната, защото цялата икономика на Русия вече е поставена на военна основа. Лошото е, че Тръмп играе руската игра”, каза още Асен Агов. Той обаче подчерта, че не трябва като цяло да се съмняваме в ангажимента на САЩ да пази Европа, включително и с ядрения си арсенал.

