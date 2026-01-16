Асен Блатечки: Разминах се с живота в Италия

Редактор: Недко Петров

Имал си предложения да останеш в чужбина. Защо отказа. Представяш ли си, ако беше емигрирал къде щеше да си сега? С този въпрос Яна Донева провокира своя гост Асен Блатечки. Последва уточнение от актьора, че не става дума за отказ, преди да разкаже какво точно се е случило.

Имах две предложения за Италия. Трябваше да замина следващия понеделник и да започна главната роля. Но аз снимах тогава тук друг италиански филм на братята Тавиани, в който играех някаква супер малка роля пет дни. Бяха минали вече два от тези пет дни и трябваше да дозаснема още три, които бяха разхвърляни в следващите два месеца. Заради тези три дни просто не успях да замина, разкри Блатечки.

Той призна още как се е чувствал след кончината Майкъл Медсън, с който игра в „Бензин“.

Гадно ми стана, но не мога да кажа тежко, тъй като не сме близи супер приятели. Аз го избрах него да играе баща ми, защото те двамата са като близнаци, те изключително много си приличат физически. Баща ми си отиде по-млад, и той си отиде по-млад, коментира Асен.

Най-трудно в кинооа ми е да изградя образ на селянин, на човек от село. Аз нямам такъв опит, тъй като по майчина и бащина линия целия ми род са софиянци, и аз нямам село. Опитвал съм се няколко пъти да играя селянин, но не ми се получава. Единственото изключение направих, когато Стефан Командарев бе покани да участвам в „Съдилището“. Тогава свалих всички представления, за да мога два месеца да се занимавам само с този филм, допълни в „Преди обед“ Асен Блатечки.

