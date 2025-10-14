Асен Дончев: Искам да вдигна Купата с Черно море

Снимка Булфото

Асен Дончев е сред най-постоянните футболисти на Черно море през тази кампания. Той игра във всичките досегашни 11 мача в групата на майсторите, като в 8 от тях излезе титуляр. Десният бек има на сметката си и три асистенции.

В неделя Черно море ще е домакин на Левски в дербито между четвъртия и първия. По този повод Nostrabet.com потърси Асен, за да разбере от него какви са шансовете на отбора му да съкрати разликата с лидера и защо предстоящият сблъсък е специален за него.

Асене, след напускането на Виктор Попов, Вие го заместихте отдясно в защита. Как се чувствате на този пост?

– Чувствам се добре, тъй като това е моята оригинална позиция, въпреки че съм играл и на други постове в средата на терена, както и като ляв бранител. Да съм десен защитник обаче ми е най-комфортно и се радвам, че получавам шансове за изява.

Често се включвате в атака и вече изработихте няколко важни гола. Това навик ли е, след като сте бил и десен външен полузащитник?

– Винаги съм атакувал, защото това е, което обичам да правя. Един съвременен краен бранител трябва да е полезен и в двете фази на играта, и аз се стремя да съм такъв.

Пред Вас най-често се подвизава Жоао Педро. Сработихте ли се вече с него?

– В първите мачове той разгадаваше моята игра, а аз неговата. Жоао е преди всичко уникално момче, но има и страхотни футболни качества. Когато аз например няма какво да правя с топката, му подавам, защото зная, че ще измисли всичко останало.

Как виждате Черно море през този сезон?

– Хубавото е, че вървим добре с точките и класирането. Разбира се, има и горчилка, като мача със Септември, в който изпуснахме доста положения. Тогава обаче футболът ни взе това, което ни даде с Арда, защото срещу тях не играхме както можем. Понякога обаче печелиш, без да заслужаваш, а друг път заслужаваш да победиш, но не успяваш. В Черно море всички гледаме само напред, а аз лично се радвам, че взехме 10 точки в последните четири двубоя и отстояваме високите си позиции.

Като юноша на ЦСКА, какво изпитвате, когато излизате срещу Левски?

– Нормално е този мач да е по-специален за мен, и да излизам още по–мотивиран, мобилизиран и концентриран. От всички отбори Левски ми е най-неприятният, и аз съм щастлив, че през миналия сезон ги бихме три пъти, а и се намираме в успешна серия срещу тях у дома. Черно море показа, че знае как да създава проблеми на Левски и се надявам да ги бия още един път.

Първото място на „сините“ дава ли им психологическо предимство?

– Не мисля, че им дава предимство, макар че добрите им игри и резултати, им носят по-голяма увереност и самочувствие. При Левски обаче, когато идва на „Тича“, напрежението е голямо, тъй като знаят, че ще им създадем неприятности.

Как ще спирате национала Ради Кирилов?

– Първо, не знам дали ще играя. Иначе Ради е много добър футболист, труден за опазване нападател и прекрасен човек. Ако съм на терена, ще съм готов за битка, не само срещу него, но и срещу всички съперници в моята зона, и ще дам всичко от себе си, за да излезем победители.

Как трябва да играе Черно море, за да ликува?

– Пез седмицата правим тактически тренировки, в които отработваме варианти за противодействие на Левски. Илиан Илиев ще ни обясни какъв е планът му и какво трябва да прави всеки един от нас, за да играем като равен с равен, и да имаме реални шансове да се поздравим с успех.

Кои ще са вашите козове за трите точки?

– Добрата индивидуална и отборна класа, и това че сме научени да играем за резултат и да се справяме в срещи под напрежение. Черно море има също сработен състав от качествени футболисти, които играят добър футбол. Отделно и колективът е на високо ниво, както и характерът, който показваме на „Тича“. В нашия дом никога не се предаваме и неслучайно дълго време нямахме загуба. След първата, която изпитахме през февруари, също сме без поражение пред нашата публика. Така че, предвид казаното, се надявам да направим мача труден за Левски и да ги накараме да страдат.

Защо в някои мачове Черно море не игра така, както може и му прилича?

– Вижте, ние непрекъснато се стремим да надграждаме, но не бива да забравяме, че започнахме шампионата с много нови играчи, а и някои от по-опитните си тръгнаха. Смятам обаче, че вече започваме да напипваме темпото, и ще показваме добри игри. При нас по двама-трима се конкурират за пост и всеки се бори за място в състава. Именно заради тази голяма вътрешна конкуренция очаквам да поддържаме постоянно добро игрово ниво и Черно море да играе по един и същи начин, независимо кои са изпълнителите на терена.

Макар че е рано за прогнози, тъй като сезонът е дълъг, докъде мислите, че е възможно да стигне Черно море през този сезон?

– Не е тайна, че се борим за максимума. Целим се в медалите и класиране за Европа, както и в Купата на България. Тази купа не съм я печелил още с Черно море, и дано да я вдигна през май догодина.

Вашето послание към феновете на „моряците“?

– На първо място да са живи и здрави, и да продължават да са зад нас навсякъде. Ние усещаме тяхната подкрепа във всеки мач, и се раздаваме, за да отговаряме на техните очаквания. Убеден съм, че ще напълнят „Тича“ в неделя и всички играчи на Черно море ще положат огромни усилия, за да ги зарадваме.

