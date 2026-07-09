Асен Иванов: Г-н Атанасов прояви целенасочена провокация и неуважение към наш водещ

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Директорът на Новини и актуални предавания по БТВ Асен Иванов коментира днешния скандал с Мартин Атанасов и фирмения чат.

Ето какво пише Иванов:

По темата от днес.

Решението да откажем участие на г-н Мартин Атанасов е мое. За съжаление, при последното си участие в предаване на bTV, г-н Атанасов прояви целенасочена провокация и неуважение към наш водещ. Когато един гост използва ефира за предварително планирани демонстративни действия, това неизбежно поставя въпроси за доверието между него и редакцията, както и за целта на участието. Важно е ясно да подчертая, че това решение няма нищо общо с обществената тема за възможни злоупотреби в здравеопазването. И с колегите в bTV Новините ще продължим да отразяваме темата задълбочено, с проверка на фактите и търсене на отговори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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