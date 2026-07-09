Асен Иванов: Г-н Атанасов прояви целенасочена провокация и неуважение към наш водещ
Кадър Фб
Директорът на Новини и актуални предавания по БТВ Асен Иванов коментира днешния скандал с Мартин Атанасов и фирмения чат.
Ето какво пише Иванов:
По темата от днес.
Решението да откажем участие на г-н Мартин Атанасов е мое. За съжаление, при последното си участие в предаване на bTV, г-н Атанасов прояви целенасочена провокация и неуважение към наш водещ. Когато един гост използва ефира за предварително планирани демонстративни действия, това неизбежно поставя въпроси за доверието между него и редакцията, както и за целта на участието. Важно е ясно да подчертая, че това решение няма нищо общо с обществената тема за възможни злоупотреби в здравеопазването. И с колегите в bTV Новините ще продължим да отразяваме темата задълбочено, с проверка на фактите и търсене на отговори.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!