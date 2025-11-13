Асен Михайлов: Спартак постигна най-голямата си победа

Снимка ФБ

Легендарният централен защитник на Спартак Варна Асен Михайлов изрази своето мнение за представянето на неговия роден отбор през първото завъртане на първенството. След изиграните първи 15 мача „соколите“ имат 3 победи, 7 равенства и 5 загуби, и заемат десето място във временното класиране с 16 точки и голова разлика 17:21.

Според Асен всеки истински спартаклия трябва да е доволен от постигнатото до момента, сдед като само допреди четири месеца бъдещето на клуба бе поставено на карта. Макар че живее и работи от години в Полша, Михайлов не пропуска мач на любимия си тим по телевизията, а чрез страниците на клуба във Фейсбук, социалните мрежи и свои приятели във Варна винаги е добре информиран за състоянието на отбора.

„Според мен тази есен моят Спартак Варна вече постигна най-голямата си победа – да оцелее. Заслугата за това е на Алекс Илиев и съмишлениците му. Те са пример как трябва да се ръководи и управлява един професионален клуб, който е притиснат от задължения и не разполага с генерален спонсор или собственик, които да обезпечат издръжката му. Чест прави на тези момчета, че се наеха с непосилната задача да спасят нашия Спартак от гибел и се справят великолепно. Разбира се, ще мине още време, докато си подредим отново къщичката, но с хора като Алекс начело Спартак отново върви по верния футболен път“, заяви за Nostrabet.com Асен Михайлов.

„Точковият ни актив също е задоволителен, предвид това, което се случи през лятото. Затова преди първия мач с Берое знайни и незнайни специалисти тотално ни отписваха, но Спартак ги опроверга с грамотен футбол и резултати. Мисля, че в лицето на Гьоко Хаджиевски случихме на точния треньор в този сложен момент. Неговият опит, качества и умения помогнаха на отбора да има привлекателно лице на терена, да е равностоен на всеки и да го поставя под напрежение. Гьоко търпеливо, но упорито, изгражда новия Спартак, в който са много млади играчи и такива без опит. Той обаче вярва в младите и им дава шанс, а те му се отплащат“.

„Цветослав Маринов например не играеше при предните треньори и дори изкара наем в Ловеч, Дамян Йорданов пък бе забравен за футбола в дубъла на Ботев Пловдив, а Даниел Иванов бе твърда резерва. Сега и тримата са титуляри, и за първи път играят толкова редовно в елита. Цветослав и Дамян стигнаха и до младежкия национален тим на България, а Даниел вкара първите си три гола в групата на майсторите. Като бивш централен бранител, възлагам големи надежди и на нашата рожба Иван Алексиев. Това момче е с безспорни качества и неслучайно започна сезона в основния състав, но след завръщането на Ангел Грънчов ситуацията се промени“.

„Като казвам Грънчов, мисля, че той и Матео Петрашило са един от най-добрите тандеми в сърцето на отбраната в родния шампионат. Максим Ковальов пък е сред най-добрите вратари, а Бернардо Коуто и Алешандре Насименто да Силва – Шанде сред най-добрите атакуващи чужди футболисти. Като себераздаване, влагане и отборен дух Спартак ми хареса в по-голяма част от мачовете, а като начин на игра най-много ми хареса при класическия успех над Арда и равенствата на чужд терен с ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948. Всичките тези отбори са далеч по-напред в развитието си от нашия, но на терена разлика в класите нямаше“.

„Разбира се, тежи ми, че в последните два мача в Добрич и срещу Септември бяхме под нивото си и закономерно изгубихме. Но нека припомня, че в едно първенство всеки отбор има своите силни и слаби моменти, а и Спартак вдигна високо летвата. Когато обаче преминаваш през по-слаби периоди, е важно резултатите да не ти попречат да изпълниш крайната си цел. Затова се надявам отстъплението при нас да е временно и бързо да се вдигнем. А като цяло, като гледам как работят всички в Спартак, съм оптимист, че го очаква едно по-добро бъдеще“, завърши Асен Михайлов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!