Асен Симеонов е създал система от бази за укритие

Кадър България он ер

Седми ден 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишният бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов са в неизвестност. Властите разширяват периметъра на търсене.

"Детето му съдейства, т.е. не му е тежест. Той вече е издирван преди време в този район. Явно си е подготвил бази, в които да може да се укрие, ако пак изпадне в такава ситуация. Това означава, че той няма да излиза дълго време и да осъществява контакт с други хора", заяви криминалистът и бивш зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в "България сутрин".

По думите му периметърът може и да не е голям, но в тези райони на страната има много изоставени постройки.

Според клиничния психолог, психотерапевт и педагог Михаил Михайлов, съдействието на детето не трябва да се приема като напълно доброволно и желано.

"Детето по този начин спасява майка си. Да, то може да бъде привързано към този човек, който се е грижел, но и да го чувства като заплаха. Проблемът е това дете да не се излага на допълнителен риск. Някои ситуации могат да повишат риска. Една такава е, когато той бъде приклещен в ъгъла от властите, или когато детето уморено, иска да си тръгне", посочи клиничният психолог пред Bulgaria ON AIR.

Ако мъжът иска да бъде в ролята на родител, единствената грижа като действие, което може да направи за детето, е да го върне към нормалната му среда, смята Михайлов.

На този етап доц. Иванов изключи вероятността детето да е изведено извън страната: "Почти невъзможно е".

"Изключва се силово въздействие при неговото задържане. Ако се установи къде се намира, трябва да се наблюдава. Когато са разделени, тогава полицията трябва да предприеме действия. Правоохранителните органи никога няма да споделят цялата информация, защото този, когото издират, ще е крачка преди тях. Той гледа новини, чете в интернет", подчерта криминалистът.

Според Михайлов е трудно да се каже дали действията на мъжа са били под афект на алкохол.

"Виждаме организирано криене. При такива личности, които не се съобразяват с правилата, всичко, което застава на пътя им, го запомнят. Има две основни правила, когато нещата приключат благоприятно. На детето трябва да се окаже психологическа подкрепа, че няма вина за случилото се", коментира психотерапевтът и педагог.

"В случая BG-ALERT има положителна функция за тези, които го четат. Ако някой нещо забележи, е най-разумно да се обади на телефон 112. Колкото повече хора търсят, толкова по-бързо ще бъде открит човекът. Кучето е полезно, ако има мирисови следи", на мнение е доц. Иванов.

Подобни взаимоотношения са по-сложни, отбеляза Михайлов.

"Най-разумното поведение на мъжа е да се предаде. Ситуацията се усложнява", заключи още доц. Иванов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!