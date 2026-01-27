Асен Василев: Ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи

снимка: Фейсбук

„Коалицията е единна. Това, което за нас е важно, е в каква посока ще върви страната. Ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи“. Това коментира председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Разговорите, които водим с колегите от „Демократична България“, са свързани с това в каква България искаме да живеем. Вече сме в Шенген и еврозоната. Трябва да дефинираме в каква точно страна искаме да живеем. Искаме да живеем в силна България и силна Европа със силна армия, способна да се защити“, допълни той, цитиран от бТВ.

Според него в следващото Народно събрание категорично не е възможно съвместно управление между „Продължаваме промяната“, ГЕРБ и формацията на Румен Радев.

Василев коментира и решението Лена Бориславова и Кирил Петков да не бъдат част от листите на предстоящите избори. Двамата обявиха в социалните мрежи, че решението е лично.

„Драма няма. Когато Кирил Петков напусна поста председател на партията, той заяви, че излиза от политиката и си държи на думата. Не виждам там интрига. Що се отнася до Лена Бориславова, тя сама пожела да не е в листите. Предстоят и преговори с „Демократична България“. Водим разговори с лица и младежи от протестите. Никой не е избутан от партията. Тя е член на Националния съвет и част от партията“, допълни той.

„Позицията за Явор Божанков и Даниел Лорер беше взета от Националния съвет още когато те гласуваха (против Силви Кирилов от ИТН за председател на Народното събрание – бел. ред.) и направиха правителството „Желязков“ възможно със своя глас“, коментира председателят на „Продължаваме промяната“.

„Гледайки как се насрочват разговорите, изборите ще са през април. Няма как да са преди Великден (12 април)“, смята Асен Василев.

