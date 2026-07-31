Асен Василев: Андрей Гюров ще е президент на България

Кадър БНТ

Жалбата в КС не бе внесена заедно с ГЕРБ. Ние подготвихме мотиви, които са много ясни и дадохме на г-жа Йотова. Те са свързани с противоконституционност на разпоредбата да се вържат заплатите на съдиите с депутатските. Това е политизиране на съдебната система по абсолютно недопустим начин. Две други разпоредби, които нямат нищо общо с Бюджет 2026, тъй като започват да работят от 2027 г., но въпреки това бяха прокарани с този бюджет без обществено обсъждане. Едната е свързана с отмяната за механизма на определяне на минималната работна заплата. Трето – отнемат се права на тези, които работят на непълен работен ден.

Това заяви председателят на „Продължаваме промяната” (ПП) Асен Василев в предаването „Панорама” по БНТ.

Това, което ГЕРБ са направили е съвсем друга атака – те казват, че бюджетът не отговаря на Закона за публичните финанси, понеже дефицитът е много висок, което също е вярно. Ние изпратихме нашата жалба на колегите и от ГЕРБ, „Демократична България” и „Възраждане”, допълни политическият лидер.

Той припомни, че са подписвали касационни жалби на „Възраждане” за касиране на изборите. „Ние сме абсолютно последователни, че ако има нарушения на Конституцията, подписваме.

На въпрос дали биха се съюзили за президентските избори в подкрепата на общ кандидат, Василев бе категоричен: „Не”.

„Андрей Гюров ще е президент на България. Той трябва да убеди над половината граждани, че може да бъде независим, коректив на властта, когато тя бърка, да бъде балансиран и да направи едни честни избори”, изтъкна лидерът на ПП, пише novini.bg.

Това са най-мажоритарните избори в страната. Вие не избирате партия, а личност. Избирате главнокомандващ, човекът, който да ни представлява в международно отношение. За да може един човек да бъде обединител на нацията, той трябва да е надпартиен”, обясни Асен Василев.

Редактор "Екип на Петел",

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