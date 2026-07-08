Асен Василев: Договорът с "Боташ" трябва да бъде прекратен, а не замразен

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Премиерът Румен Радев прави неверни твърдения за управлението на кабинета „Петков“. Именно служебното правителство е отказало договорените доставки на втечнен природен газ, а впоследствие е подписало неизгодния договор с турската компания „Боташ“.

Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП Асен Василев пред журналисти в парламента, предаде БГНЕС.

„Само ще припомня на господин Радев, че освен двата танкера, които бяха получени по времето на кабинета „Петков“, бяха договорени още пет танкера втечнен газ, които бяха напълно достатъчни България да премине през зимата. Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което подписа абсолютно неизгодния за България договор с „Боташ“", каза Василев.

По думите му решението за временно замразяване на плащанията по договора не решава проблема. „Въпросът е защо договорът с „Боташ“ не бъде прекратен. Замразяването за 15 месеца оставя още девет години, през които България ще трябва да плаща по 500 хиляди долара на ден“, заяви лидерът на ПП.

Асен Василев потвърди тезата си, че договорът е изключително неизгоден за България и разкритикува липсата на публичност около документа.

„Плащаме, без да получаваме нищо. Това е директно нарушаване на българския национален интерес. Може би, когато господин Радев говори за национален интерес, има предвид нечий друг национален интерес, но не и българския. Когато става въпрос за милиарди от джоба на българските данъкоплатци, тези договори трябва да бъдат достояние поне на Народното събрание“, заяви Василев.

По повод преизбирането на Антон Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“, лидерът на ПП заяви, че има резерви към работата му.

Редактор "Екип на Петел",

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