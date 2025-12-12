Асен Василев: Двама депутати взимат по 2 милиона лева от гражданите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Асен Василев предприе остра атака срещу лидерите на ГЕРБ и „ДПС - Ново начало“. Той се качи на парламентарната трибуна и отправи тежки критики към тях.

Двама депутати ползват охрана на НСО и МВР, и взимат по над 2 милиона лева на българските граждани всяка година, всеки един от тях. Ползват се с привилегии и се считат за по-равни даже и от другите хора. Ако имат тази психологическа нужда, проблемът е да не ползват ресурсите на българската държава за това и данъците на българските граждани, започна Василев.

Порочният модел, срещу който хората бяха на площада, те ясно заявиха, че не искат да продължава се свежда до това ние да имаме нелегитимен главен прокурор от юли месец насам. Да имаме Висш съдебен съвет, който трябва да спазва законността, който трябва да е кадровия орган на цялата съдебна система, но този Висш съдебен съвет отказва да изпълни разпоредбите на закона и да спази решението на един от висшите съдилища в страната, добави той.

Този порочен модел се изразява в това да се завземат фирми, като им се пращат проверки от 20 различни институции едновременно. Като им се задържа ДДС-то, за да се поставят на колене. Като започват срещу тях медийни атаки, за да могат тези фирми да бъдат откраднати, заяви още по Нова Тв Василев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!