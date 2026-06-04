Асен Василев: ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване

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Лидерът на ПП захапа премиера.

ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване. Това заяви пред БНР лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който е и бивш финансов министър.

"Това, което аз виждам, е, че "Прогресивна България" показа с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица. В разгара на кризата да замразим за три години пенсиите. Същият начин на мислене", посочи той.

Процедура по свръхдефицит се открива от ЕК, когато има конкретен повод, обясни Василев. "Защо е открита само на България? Пише, че тяхната прогноза за 2026 г. е, че ние ще бъдем на 4.1% дефицит, защото не виждат траектория, която да го ограничи към момента и няма предложен бюджет, който да казва нещо друго".

Ако успеем да се поберем в трите процента дефицит, за нас няма да има никакви санкции, обясни той. "Въпросът е колко ще бъде дефицитът на 31 декември 2026 г. А той ще е колкото Министерството на финансите реши да бъде на база на бюджета, който ще представи. Това зависи от приходите, които ще бъдат събрани. А заради високата инфлация в момента събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%. Най-вероятно ние ще завършим 2026 г. със седем милиарда повече приходи от миналата година. Въпросът е срещу тези приходи какви разходи ще бъдат заложени в бюджета".

Асен Василев посъветва финансовия министър първо да си направи истинска прогноза за приходите. "След това откъде идва ръстът в разходите. Ръстът в разходите от данните, които бяха изнесени за първото тримесечие, идва основно от заплати на администрацията и издръжка на администрацията".

В икономиката остават два големи сиви сектора, които трябва да бъдат много сериозно прегледани, каза още бившият финансов министър. "Единият е на строителството. Вторият е търговията с плодове и зеленчуци".

Лидерът на ПП коментира и задържането на Стоян Мавродиев в Сърбия, пише novini.bg.

Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване.

"През 2021 г., когато влязохме в служебния кабинет, Българската банка за развитие беше към Министерството на икономиката. След проверка стана ясно, че един милиард лева са раздадени на осем фирми без реални обезпечения. Кредитите спряха да бъдат обслужвани. Това е директна щета за българските граждани, пари, които са дадени на банката под формата на капитал от нашите данъци. Още тогава това беше изпратено към прокуратурата. Пет години по-късно явно вече има някакво действие по въпроса. Крайно време е веднъж да видим някой да понесе последствията от действията си, с които е накърнил интереса на българската държава", каза Василев.

Няма симисъл от Българската банка за развитие по начина, по който се управлява, смята лидерът на ПП.

"Може би най-добре е да бъде закрита. През последните години тя не генерира нищо друго освен скандали", предложи той.

Не смятам, че Благомир Коцев трябва да подаде оставка заради незаконния град в "Баба Алино", каза още Асен Василев.

Редактор "Екип на Петел",

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