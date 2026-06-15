Асен Василев: Хазната не е празна, Радев завари 6,8 млрд. евро във фискалния резерв

Кадър ПП

„Разбрах, че днес господин Радев си е позволил да се изказва по темата за бюджета, че хазната е празна и че работят по бюджета. За да бъда съвсем точен, ще цитирам официално прессъобщение от 29 май на Министерството на финансите на Радев, в което се казва, че те са получили хазната на 30 април с 6 млрд. 803 млн. 545 хил. евро във фискалния резерв. Това не е празна хазна“. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в Шумен вчера, където участва в церемонията по откриване на голяма инвестиция на „Алкомет“ във втори валцов цех, съобщиха от пресцентъра на ПП.

Асен Василев поясни, че от тези 6,8 млрд. евро във фискалния резерв 2,2 млрд. са средствата от Сребърния фонд и др. фондове, които не могат да се теглят. Тоест остават около 4,6 млрд. евро, които са на разположение на правителството. Той направи сравнение, че когато е станал министър на финансите през 2021 г., е получил хазната с около 4 млрд. евро, а през 2023 г. е заварил около 5 млрд. евро. „Така че хазната няма никакви проблеми и не е празна“, категоричен беше бившият финансов министър.

Също така Василев припомни, че в кабинета „Петков“ бюджетът е бил изработен за 45 дни, включително с Коледа и Нова година. А в кабинета „Денков“ бюджетът е изготвен за 30 дни и е внесен на 5 юли 2023 г. в Народното събрание. „Ние не се оправдавахме, не се вайкахме. Седнахме, работихме и направихме два добри за българската икономика бюджета“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“. Освен това той подчерта, че бюджетът за 2022 г. приключи с 3% дефицит и с изключително голям антикризисен пакет, насочен към най-уязвимите групи, към бизнеса и към българските семейства.

„Сред мерките в бюджета за 2022 г. се увеличиха ваучерите за храна на 200 лв., като преди това бяха 80 лева. Увеличиха се данъчните облекчения за деца на 600 лв. за всяко дете. Вдигна се прагът за регистрация по ДДС на малките фирми от 50 000 лева на 100 000 лв. Дадоха се помощи за земеделието, конкретно за торовете и за фуражите, защото те бяха най-силно ударени. Направи се таван на цената на електроенергията за бизнеса, за да не се източват парите на бизнеса през високите цени на електроенергията. Направиха се двойни увеличения на пенсиите – веднъж през юли и веднъж през октомври, за да може те да се индексират изпреварващо. Детските градини станаха безплатни за работещите семейства. Учебниците до 12. клас станаха безплатни. Отпусна се допълнителна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас в началото на учебната година“, изреди Асен Василев.

„Всичко това стана възможно, защото основната ни мисъл беше как да се подпомогне бизнесът, как да се подпомогнат работещите граждани, които са най-ударени, особено тези с деца, защото там разходите са най-големи, и как да не позволим най-уязвимата група – пенсионерите – да остане под линията на бедност. И успяхме да направим този бюджет с 3% дефицит в една много тежка и сложна четворна коалиция“, припомни той.

Според него в момента това, което виждаме, е еднолично управление на една партия. „Няма коалиционни партньори, няма политически проблеми при изготвянето на бюджета. И тази една партия вече втори месец не може да си подреди приоритетите и да напише бюджета. Това показва или грешни приоритети, или абсолютна липса на компетентност. Но със сигурност оправдания от типа „хазната е празна“, когато си получил 6,8 млрд. евро, са несъстоятелни и обидни за българските граждани“, заяви Асен Василев.

По повод инвестицията на „Алкомет“ Асен Василев припомни, че по време на кабинета „Денков“ през 2023 г. за пръв път, държавата приложи регламент на ЕС, който позволява държавата да съфинансира проекти, като част от средствата се възвръщат, след като се осъществи инвестицията. „Алкомет“ е едно от предприятията, които са се възползвали от тази възможност. Василев посочи, че кабинетът „Желязков“ е спрял да прилага регламента, и изрази надежда новият кабинет да продължи да го прилага, като подпомага инвеститорите.

От страна на „Продължаваме промяната“ в откриването на новия цех участваха зам.-председателят на партията акад. Николай Денков, бившият икономически министър, по чието време е започнал проектът - Богдан Богданов, и депутатът от Шумен Айлин Пехливанова, съобщават още от ПП.

Редактор "Екип на Петел",

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